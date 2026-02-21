Trump anuncia que elevará su nuevo arancel global del 10% al 15%, nivel ‘legalmente probado’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que aumentará el arancel global que impuso el viernes del 10 por ciento al 15 por ciento, con efecto inmediato, un nivel que, aseguró, está “legalmente probado”.

A través de una publicación en la red social Truth, el mandatario estadounidense anunció que elevará los aranceles hasta el “plenamente permitido y legalmente probado” nivel del 15 por ciento, lo cual afectará a socios comerciales a nivel global, algunos de los cuales, acusó, “han estado aprovechándose de los Estados Unidos por décadas sin represalias”.

[...] sirva la presente declaración para representar que yo, como Presidente de los Estados Unidos de América, estaré, con efecto inmediato, elevando el Arancel Mundial del 10% a los países, muchos de los cuales han estado “aprovechándose” de los EE. UU. durante décadas, sin represalias (¡hasta que llegué yo!), al nivel plenamente permitido y legalmente probado del 15% Donald Trump, presidente de EU, en Truth Social



En la misma publicación, el mandatario estadounidense adelantó que habrá más aranceles, los cuales serán discutidos y anunciados en el transcurso de los próximos meses.

Destacó que estos aranceles serán “legalmente permisibles”, después de que el viernes la Corte Suprema de EU aprobara un fallo que anuló las tarifas que Trump había impuesto bajo la figura de Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), al considerar que el presidente incurrió en exceso de facultades.

Durante el próximo corto número de meses, la Administración Trump determinará y emitirá los nuevos aranceles legalmente permisibles, que continuarán nuestro extraordinariamente exitoso proceso de Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez — ¡MÁS GRANDE QUE NUNCA ANTES! Donald Trump, presidente de EU, en Truth Social



Finalmente, Trump se refirió al citado fallo de la Corte Suprema como una “decisión ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiestadounidense”.

