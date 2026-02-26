Banxico aumenta su pronóstico de crecimiento del PIB para 2026; lo sitúa en 1.6%

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) prevé que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 sea de 1.6 por ciento, lo que significó un aumento de 0.5 puntos porcentuales respecto a la estimación de 1.1 por ciento que realizó en noviembre pasado.

El rango para el año en curso, el Banco de México lo ubicó entre 1.0 y 2.2 por ciento; mientras que para 2027, mantuvo su proyección con un avance de 2.0 por ciento en un intervalo de 1.2 a 2.8 por ciento, de acuerdo con el reporte trimestral de octubre-diciembre 2025.

Si Estados Unidos implementa más políticas comerciales, en el marco de la próxima revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que afecten la demanda externa, el consumo y la inversión en el país, será uno de los principales riesgos a la baja para el crecimiento del PIB, añadió el Banco de México.

Asimismo, el Banco de México destacó que otro riesgo para un bajo desempeño del PIB podría ser si los conflictos geopolíticos en diversas partes del mundo repercuten en la economía global o en los flujos de comercio o bien, si la economía estadounidense crece por debajo de lo esperado como “consecuencia de factores cíclicos” o incluso por las políticas que implemente el Gobierno.

“Que la reconfiguración de cadenas de proveeduría nacionales ante los mayores aranceles a ciertas importaciones provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales afecte la actividad económica de algunos sectores”, agregó el Banco de México.

Previsión de la inflación

Sobre las previsiones de la inflación, el Banco de México sostuvo que “se mantienen vigentes los pronósticos para la inflación general y subyacentes” que se dieron a conocer en el anuncio de política monetaria del 5 de febrero.

El Banco de México destacó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor llegará a la meta objetivo de 3.0 por ciento se dará en el segundo trimestre de 2027 y no en el tercer trimestre de 2026 como lo había proyectado en informes anteriores.

“En comparación con el Informe anterior, el pronóstico para la inflación general contempla que ésta aumente en el primer trimestre de 2026, para luego comenzar a descender a partir del segundo trimestre. En el horizonte de pronóstico, los niveles de la inflación general se ajustan al alza entre el primer trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2027”, añadió el Banco de México.

Respecto a la inflación subyacente, la Junta de Gobierno del Banco de México previó que se tenga un “aumento moderado” en el primer trimestre de 2026 para bajar entre abril mayo y junio; mientras que en el horizonte de pronóstico “la trayectoria de la inflación subyacente se ajusta al alza hasta el primer trimestre de 2027. Este ajuste considera el impacto de las modificaciones fiscales implementadas sobre los precios de las mercancías. También incorpora una reducción más gradual en las variaciones de los precios de los servicios respecto de lo previsto, ante la mayor persistencia que han venido registrando”.

Y se espera que la inflación subyacente alcance el 3.0 por ciento en el segundo trimestre de 2027, es decir, tres trimestres después de lo que se tenía contemplado en el informe anterior de noviembre.

