Este es el precio del dólar HOY lunes 9 de marzo de 2026

El peso mexicano sufrió una leve apreciación frente al dólar, de forma que, ahora, se acercó más a las 17.70 unidades por moneda verde, en medio de la tensión causada por el conflicto en Medio Oriente.

De esta forma, este lunes 9 de marzo la moneda nacional se cotiza en 17.81 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el miércoles 4 de marzo en 17.85 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México (Banxico) de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.5445 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.7228 pesos

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este lunes 9 de marzo:

Afirme: 16.70 a la compra – 18.20 a la venta

Banco Azteca: 17.00 a la compra – 18.19 a la venta

Banco de México, FIX del miércoles: 17.5445

Bank of America: 16.6945 a la compra – 18.6567 a la venta

Banorte: 16.35 a la compra – 17.90 a la venta

BBVA Bancomer: 16.73 a la compra – 17.86 a la venta

Grupo Financiero Multiva: 17.60 a la compra – N/A a la venta

Intercam: 16.8025 a la compra – 17.8175 a la venta

