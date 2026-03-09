‘Pensar en una revisión anual del T-MEC es el peor escenario frente a Asia’: Ebrard

Ante la posibilidad de que la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se tenga que revisar cada año a partir de julio, el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que podría resultar así; no obstante, no es un escenario óptimo para la competitividad de América del Norte frente a la de Asia y dijo que las conversaciones con Ottawa iniciarán en mayo.

“He leído la especulación de que habrá tratado, ahora que ya están las conversaciones se va a revisar cada año. Cabe siempre tener en mente cuáles pueden ser las salidas. Es legítimo, pero pensar en una revisión anual es el peor escenario frente a Asia. Nos van a decir: ‘perfecto, qué bueno que están discutiendo sus reglas cada año, mientras nosotros seguimos avanzando en todo el mundo’. Nosotros no consideramos que esa sea una salida inteligente para Norteamérica, no favorece a nadie”, indicó durante la presentación de resultados sobre las consultas públicas para la revisión del T-MEC.

Respecto a la primera ronda bilateral entre México y Estados Unidos que se llevará a cabo la siguiente semana, el funcionario destacó que el gabinete de Economía busca poner sobre la mesa tres temas importantes para México: cómo reducir el déficit comercial entre ambos países en el largo plazo, sobre reglas de origen, es decir, cómo se tratará el tema para poder competir con los demás; finalmente, sobre seguridad económica y qué tienen que hacer las dos naciones porque el mundo ya cambió “por las tensiones geopolíticas y porque ya no tenemos una sola potencia hegemónica, sino que hay varias y en pugna , entonces, seguridad económica es clave”.

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard ı Foto: Especial

Asimismo, destacó que durante las conversaciones México será “incisivo e insistente” para que Estados Unidos elimine el arancel de 50 por ciento sobre el acero y aluminio cuando no tienen un déficit.

“Lo que sí estamos discutiendo es que no estamos de acuerdo que se mantenga un arancel de 50 por ciento sobre el acero y aluminio cuando ellos tienen superávit con nosotros. Eso es absurdo, es violatorio al tratado y a la lógica comercial, por supuesto, va a ser un tema incisivo, insistente de México en las conversaciones”, indicó.

El titular de la SE añadió que, en mayo una delegación de empresarios mexicanos viajará a Canadá con la intención de tener reuniones B2B para aumentar el comercio entre naciones, inversiones, “y con motivo de esa visita iniciaremos conversaciones con Canadá, el mes de mayo, primeros días de mayo”.

TMEC ı Foto: Especial

Por su parte, Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la SE señaló que las consultas públicas de evaluación del T-MEC mostraron que el 84 por ciento de las personas consultadas por sector perciben como positivo el acuerdo comercial, aunque hubo señalamientos para que se lleve a una mejor integración de las regiones del sur del país a la cadena productiva de América del Norte.

“Es necesario integrar mejor a las regiones del sur del país a toda la cadena productiva de América del Norte. Los estados del norte son los más integrados, enfocados a la manufactura de exportación, las regiones del centro y el Bajío mantienen una relación exportadora de productos agrícolas y manufacturados y los estados del sureste presentan una menor integración económica que tenemos que superar y que es uno de los retos pendientes”, destacó.

Y aunque los sectores perciben positivamente al T-MEC, también consideraron que hay áreas de oportunidad como la defensa de las reglas de origen, actualización estratégica para responder a retos tecnológicos, ambientales y sociales.

“Flexibilizar las reglas de origen donde no hay insumos regionales, mantener cadenas de suministro consolidadas, evitar triangulación y competencia desleal. Evitar los aranceles que, por supuesto están en contra de la esencia del tratado y perjudican la productividad y la competitividad de nuestras empresas”, puntualizó.

Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ı Foto: larazondemexico

