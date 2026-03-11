Agencia Internacional de Energía acuerda liberar 400 millones de barriles de petróleo

La Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó este miércoles liberar 400 millones de barriles de petróleo para abordar la interrupción del suministro provocada por la guerra con Irán, la mayor medida de este tipo en la historia de la organización, informó CNBC.

Las reservas de emergencia se pondrán a disposición del mercado en un plazo adecuado a las circunstancias de sus 32 países miembros, según declaró la AIE en un comunicado.

“Los desafíos que enfrentamos en el mercado petrolero son de una escala sin precedentes; por lo tanto, me complace enormemente que los países miembros de la AIE hayan respondido con una acción colectiva de emergencia de una magnitud sin precedentes”, declaró el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol.

