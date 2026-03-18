Morosidad en crédito al consumo crece 12% en 2025, alerta Condusef

La morosidad en crédito al consumo aumentó 12 por ciento en términos nominales y 8.0 por ciento en términos reales en 2025 respecto del año anterior, situación que genera preocupación por un mayor sobreendeudamiento de las personas, la razón: el bajo crecimiento económico, pero también por la colocación de crédito de instituciones financieras y mercantiles ajenas a la banca, alertó el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado Jiménez.

“Quiere decir que más cantidad de dinero, sobre todo un mayor número de personas está cayendo en cartera vencida. ¿Por qué sucede eso? Bueno, básicamente por dos temas, uno tiene que ver con la economía del país, pero el otro con un tema que en la Condusef nos preocupa muchísimo, la colocación de crédito, sobre todo a mercado abierto, que practican no tanto la banca, sino otras instituciones financieras y mercantiles”, indicó.

El funcionario destacó que la morosidad de las instituciones bancarias y de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) se encuentra “muy estable” e incluso pasó de 3.7 por ciento en 2024 a 3.6 en 2025, y no representa ningún riesgo sistémico, no obstante, la preocupación surge de un aumento de la cartera vencida en crédito al consumo, y se agrava porque diversas instituciones mercantiles también otorgan financiamiento y esa información no es de la competencia de la institución que dirige ni de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“La cartera vencida está estable en términos de la banca, la cartera vencida en crédito al consumo hasta disminuyó el de 2024 era 3.7, bajó al 3.6. No representa ningún riesgo sistémico. El gran tema es que el monto creció y sobre todo creció el número de contratos”, añadió.

Y destacó que otro factor que permite que las personas adquieran deudas que después no pueden liquidar es la falta de educación financiera, “la falta de conocimientos de las personas de que el crédito no es dinero adicional”, añadió.

Rosado Jiménez destacó que el sobreendeudamiento es uno de los temas que se buscan posicionar en la 89 Convención Bancaria que se realiza este año en Cancún, Quintana Roo.,

“Hay que voltear a ver al crédito, pero también hay que voltear a ver el sobreendeudamiento de las personas físicas, técnicamente se llama, crédito al consumo, tarjeta de crédito, crédito de nómina, crédito automotriz, crédito personal, he insisto y reitero, tenemos los datos del sector financiero, banca, Sofipos, Sofomes. Desconocemos los datos del sector mercantil y el sector mercantil está colocando crédito a una velocidad muy fuerte”, puntualizó.

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FGR