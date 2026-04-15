Tesoro de EU modifica sanción contra CIBanco: autoriza transferencias para acelerar liquidación

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó la sanción que impuso a CIBanco, de forma que permitirá algunas transferencias, pero solo aquellas que sean necesarias para la liquidación definitiva de la institución bancaria.

A través de un documento difundido a medios, el Tesoro estadounidense recordó que CIBanco está sancionada por su presunta vinculación con operaciones financieras relacionadas con organizaciones criminales mexicanas.

Por este motivo, se prohibió a instituciones financieras cubiertas en Estados Unidos enviar o recibir transferencias desde o hacia CIBanco.

Sucursal de CIBanco en la CDMX en imagen de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, en el documento más recientemente difundido, el Departamento abrió una excepción específica: permitirá operaciones que sean “ordinarias, incidentales y necesarias” para que el Gobierno de México concluya la liquidación del banco.

Para que estas transferencias estén permitidas, deben cumplirse dos condiciones: que el liquidador designado por el Gobierno de México determine que son necesarias y que la operación no esté prohibida por otra ley.

La decisión ocurre luego de, a finales de 2025, que el Gobierno de México intervino la operación de CIBanco, asumió su administración y supervisó la venta de sus principales activos, con el fin último de completar su liquidación.

Lo anterior después de que el Departamento del Tesoro lo sancionara, junto a otras instituciones financieras, por sus presuntos vínculos con actividades ilícitas.

🔴El Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó una orden para permitir la liquidación de CIBanco, luego de haberle bloqueado el acceso al sistema financiero estadounidense.



Se determinó que CIBanco facilitó el lavado de dinero ligado a opioides. pic.twitter.com/JlnRLC8nq6 — Azucena Uresti (@azucenau) April 15, 2026

En el documento, el Tesoro recordó que CIBanco fue identificada como “una institución financiera con operaciones fuera de Estados Unidos señalada como de preocupación prioritaria por lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides”.

Así, las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos son, según el documento, en favor de proteger el sistema financiero mexicano y evitar riesgos adicionales de lavado de dinero para el sistema financiero estadounidense.

El Tesoro recordó que los grupos delictivos vinculados con los activos ilícitos presuntamente manejados por estos bancos son, entre otros, el Cártel del Golfo, la Organización Beltrán-Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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