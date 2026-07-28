México pierde 251 mil millones de pesos al año por excluir del empleo a personas con discapacidad

Al año, el país deja de generar alrededor de 251 mil millones de pesos por no incluir en el mercado laboral a las personas con discapacidad, dicha suma es más de cuatro veces el presupuesto anual asignado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y representa alrededor de 0.75 por ciento del Producto Interno Bruto, señaló Éntrale, Alianza por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad.

“La conversación sobre inclusión laboral en México cambió de naturaleza: ya no es una convicción, es una cifra. Cerca de 251 mil millones de pesos al año es el costo de no incorporar un talento que ya está aquí, con experiencia, y con un entorno regulatorio que ya lo mide”, dijo Fernando Estrada, director ejecutivo de Éntrale, al presentar el estudio El Peso de la Inclusión.

Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), actualmente, hay 730 mil personas en edad de trabajar, pero que no son contempladas en la fuerza laboral por tener discapacidad y no por su edad. Además, hay una brecha de participación entre las personas que tienen una discapacidad y las que no, de 15 puntos porcentuales, es decir, de 56.4 por ciento frente a 71.8 por ciento.

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“El hallazgo central va más allá del monto: al comparar a personas con la misma escolaridad, edad, sexo y región, cerca del 90 por ciento de la brecha no se explica por el perfil observable de las personas. Es exclusión estructural: barreras del entorno, procesos y sesgos, no falta de talento. El resultado es robusto a distintos métodos de descomposición estadística”, añadió.

Imagen ilustrativa de personas con discapacidad ı Foto: Especial

El directivo destacó que el estudio llega en un momento en que, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), desde 2025 estipuló como obligatoria la norma internacional IFRS S1 para las emisoras de bolsa. Regla de sostenibilidad que requiere de verificación por parte de un auditor externo, “lo que convierte la inclusión en información financiera auditable”.

Además, el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2026-2030 reconoce que la inclusión laboral es un tema de responsabilidad social y de derechos humanos, pero también un pilar de productividad.

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MSL