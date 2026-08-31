Tren Maya sufre percance en estación San Francisco, Campeche; 123 pasajeros resultaron ilesos

Una unidad perteneciente a la red del Tren Maya presentó un incidente técnico durante su maniobra de aproximación.

Un tren del Tren Maya que cubría la ruta Cancún-Palenque sufrió un percance de vía este 31 de agosto, a solo 50 metros de la estación San Francisco de Campeche. El incidente, registrado alrededor de las 15:30 horas, afectó al último de sus vagones, pero afortunadamente, los 123 pasajeros a bordo resultaron ilesos. El maquinista detuvo la marcha de la unidad de inmediato, siguiendo los procedimientos técnicos establecidos.

Tras el suceso, el personal del Tren Maya activó rápidamente sus protocolos de atención. Los usuarios recibieron hidratación y alimentos mientras se organizaba el descenso ordenado en la misma estación San Francisco de Campeche, proceso que comenzó a las 16:00 horas.

Posteriormente, los pasajeros fueron trasladados vía terrestre a la estación Edzná, donde abordaron otro tren para continuar su recorrido original hacia Palenque. Esta logística permitió minimizar la interrupción de su viaje y asegurar la continuidad del servicio para los afectados.

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La empresa ha conformado una Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios, la cual ya inició la investigación técnica para determinar las causas exactas de este percance. Es importante destacar que, a pesar de este incidente puntual, los demás servicios del Tren Maya operan con normalidad en toda la península.

Tren Maya informa sobre incidente en uno de sus trenes. pic.twitter.com/nFQalm7gP0 — Tren Maya (@TrenMayaMX) September 1, 2026

“Tren Maya lamenta los inconvenientes ocasionados por esta eventualidad y refrenda su compromiso con la seguridad y el cuidado de las personas usuarias”, se indicó en un comunicado oficial. Este tipo de eventos, aunque aislados, son cruciales para la mejora continua de la infraestructura y los protocolos de seguridad de un proyecto de la magnitud del Tren Maya, una obra emblemática para el desarrollo turístico y económico del sureste mexicano.

La rápida respuesta del personal y la ausencia de heridos en este evento subrayan la importancia de los procedimientos de emergencia implementados. Las autoridades ferroviarias continuarán monitoreando la operación y realizarán los ajustes necesarios para garantizar la confianza de los usuarios en este importante medio de transporte, diseñado para conectar sitios arqueológicos, ciudades y comunidades en estados como Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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JVR