Inseguridad e inflación, los obstáculos para el crecimiento económico: Banxico

De todas las condiciones internas y externas que pueden obstaculizar el crecimiento económico del país, en los próximos seis meses, sólo la inflación y la seguridad preocuparon en mayor medida a los empresarios.

La más reciente entrega del Reporte de Economías Regionales, que elabora el Banco de México (Banxico), arrojó que el aumento en los precios de las materias primas y la inseguridad acapararon la mayoría de las respuestas de todos los factores y subtemas habidos con 13 y 9.8 por ciento, respectivamente.

“En el norte, centro y sur, los factores relacionados con la inflación fueron los mencionados con mayor frecuencia, principalmente el aumento de los precios de los insumos y materias primas, mientras que la región Centro Norte siguieron predominando los factores asociados con la gobernanza, sobre todo los problemas con inseguridad pública”, dijo Josué Fernando Cortés, director de análisis sobre precios del Banco de México.

Banxico da tijeretazo a la perspectiva del PIB ı Foto: Cuartoscuro

Cortés Espada agregó que la mayoría de los directivos consultados por Banxico mencionaron que en los riesgos a la baja para la economía mexicana señalaron el deterioro de los indicadores de seguridad pública, inversión en infraestructura, los fenómenos metereológicos y la política comercial de Donald Trump.

Particularmente, en la región Norte preocupa la incertidumbre del entorno político; en el Centro Norte y Centro, el debilitamiento de la inversión privada; y en la región sur, el escalamiento de los conflictos geopolíticos en Medio Oriente.

Por el contrario, en entre los riesgos a la alza, se identificó que en todas las regiones que la inversión pública en infraestructura sea mayor a lo esperado y que en el ámbito nacional e internacional se observen condiciones favorables para la inversión.

En el detalle regional, el informe de Banxico señala que en el norte los directivos observaron como riesgo al alza una mejora en las condiciones para el comercio con Estados Unidos, incluido un resultado favorable en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Mientras que en las regiones centrales prevén un mayor dinamismo del turismo; y en el sur, un entorno más propicio para la actividad petrolera, particularmente precios más elevados del petróleo.

Bajo la coyuntura explicada por Banxico, Josué Fernando Cortés consideró que hacia adelante se anticipa que las economías regionales continúen expandiéndose a un ritmo moderado en un entorno complejo e incierto que seguirá planteando desafíos para su crecimiento.

“El contexto internacional seguirá presentando retos, pero también la oportunidades, aunque esperada, la activación del mecanismo de revisiones anuales del T-MEC prolongó la incertidumbre sobre el futuro de la relación comercial con América del Norte, lo que podría incidir en las decisiones de inversión”, acotó.

Información del banco central refirió que la economía de la zona norte crecerá 1.5 por ciento en el segundo trimestre del año en comparación con los tres meses previos; la zona centro norte se expanderá 1.6 por ciento en el periodo referido; la centro aumentará 1.4 por ciento; y la sur 1.2 por ciento.

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MSL