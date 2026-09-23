‎¿Qué hacer si la sucursal de BBVA está cerrada? Anuncian cambios en su horario de atención

BBVA México informó que el horario de atención que brindan en sus sucursales cambiará próximamente, pues ahora reducirán el horario en el que las personas podrán asistir de manera presencial a ventanillas.

La institución bancaria BBVA informó que tendrán un ajuste general en su servicio de atención a clientes a nivel nacional, por lo que ahora las personas que requieran acudir a una ventanilla deberán hacerlo en un horario distinto.

Por medio de una publicación en redes sociales, este martes 22 de agosto informaron que a partir del 5 de octubre contarán con un horario distinto de atención en sus sucursales, pues ahora será de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

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Precisaron que las personas que requieran realizar una operación o consulta fuera del horario de atención podrán realizarla por medio de sus canales digitales y de autoservicio.

Además, apuntaron que aquellas sucursales que atienden en día sábado mantendrán su horario regular, por lo que estas no sufrirán ningún tipo de cambio para brindar atención a sus clientes.

¿Qué hacer si la sucursal de BBVA está cerrada?

En caso de que requieras ayuda y encuentres una sucursal de BBVA cerrada, puedes comunicarte con su área de atención a clientes por medio de las siguientes opciones:

Lína BBVA: Por medio de llamada al número telefónico 55 5226 2663. Brindan atención de lunes a domingo desde las 08:00 hasta las 22 horas. En esta puedes obtener ayuda de un asesor.

App BBVA: La aplicación móvil de BBVA brinda atención las 24 horas durante los 365 días del año; además, cuenta con la sección Ayuda, por medio de la cual puedes comunicarte en Lengua de Señas Mexicana.

En caso de requerir ayuda para problemas en específico como olvidar o bloquear las claves, robo o extravío de cheque, pérdida de tarjeta de crédito, cargos no reconocidos, problemas con la cuenta entre otros, puedes encontrar los pasos a seguir en su página web.

En su página web cuentan con información amplia sobre los procesos que se deben de seguir para recibir ayuda con problemas puntuales, por lo que posiblemente alguno de tus problemas actuales con el banco ya cuente con una respuesta.

🔔 Con las notificaciones de la app BBVA puedes revisar tus movimientos en tiempo real y, si detectas algo fuera de lo normal, puedes apagar tu tarjeta desde la app para actuar de inmediato.#BBVA #appBBVA #SeguridadDigital #TarjetaBBVA pic.twitter.com/SsOshznOGd — BBVA México (@BBVA_Mex) September 10, 2026

Además del nuevo horario de atención de BBVA, en México existen días de asueto oficiales, por lo que las sucursales bancarias permanecen cerradas en todo el país en las siguientes fechas:

1 de enero: Año Nuevo

Primer lunes de febrero: Aniversario de la Constitución

Tercer lunes de marzo: Natalicio de Benito Juárez

Jueves y Viernes Santo: Semana Santa

1 de mayo : Día del Trabajo

16 de septiembre: Día de la Independencia

2 de noviembre: Día de Muertos

16 de noviembre: Revolución Mexicana

12 de diciembre: Día del Empleado Bancario

25 de diciembre: Navidad

El próximo miércoles 16 de septiembre nuestras sucursales estarán fuera de servicio, recuerda que para cualquier operación tienes a tu disposición nuestros canales digitales. 📱💻🏧#CierreDeSucursal #IndependeciaDeMéxico #appBBVA pic.twitter.com/kjt2rNPpwU — BBVA México (@BBVA_Mex) September 15, 2026

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