Habitantes de la alcaldía Iztapalapa cuentan con un nuevo Centro de Rehabilitación que ofrece atención médica especializada, fisioterapia, hidroterapia y consulta psicológica a precios accesibles.

Habitantes de la alcaldía Iztapalapa cuentan con un nuevo Centro de Rehabilitación que ofrece atención médica especializada, fisioterapia, hidroterapia y consulta psicológica a precios accesibles. Este recinto busca reducir el rezago histórico en infraestructura para las personas que enfrentan alguna condición física o neurológica.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI, en Iztapalapa habitan más de 352 mil personas con alguna discapacidad o condición mental. Esta cifra representa cerca del 19.2% de la población local, un sector que enfrenta a diario traslados prolongados y gastos elevados para dar continuidad a sus terapias.

El inmueble cuenta con más de 800 metros cuadrados adaptados con un gimnasio terapéutico, tanque de agua para hidroterapia, cámara sensorial y tecnología de realidad virtual. El modelo de atención aplica cuotas de recuperación diferenciadas mediante la realización previa de un estudio socioeconómico a los usuarios.

Durante su etapa inicial, las instalaciones prevén recibir a cerca de 400 pacientes y brindar alrededor de 1,400 servicios mensuales. Con esta oferta asistencial, las familias de la zona evitan trasladarse hacia institutos lejanos en otras demarcaciones de la Ciudad de México.

¡Sumamos esfuerzos por la salud! 🤝🧡



Junto a @fundaciondrsimi y @BBVA_Mex, participamos en la inauguración de SimiREDI Iztapalapa, el Centro de Rehabilitación del Dr. Simi (SimiPADi).



Cuando colaboramos, generamos más oportunidades para nuestras comunidades. pic.twitter.com/bA0FiPbYa1 — Fundación FUNO (@fundacionfuno) November 18, 2026

La rehabilitación e integración de la estructura física del inmueble fue financiada por Fundación FUNO, en alianza estratégica con Fundación SimiREDI y Fundación BBVA, instituciones enfocadas en detonar infraestructura social duradera en zonas con alta demanda de atención médica.

“El valor de los inmuebles se mide por su capacidad para transformar vidas. Buscamos generar oportunidades, derribar barreras y fortalecer a las comunidades al acercar servicios especializados a quien más los necesita”, afirmó Karen Mora, directora de Fundación FUNO.

La operación del recinto está a cargo de Fundación SimiREDI, organización que alcanza una red de 11 centros de atención en la República Mexicana. Su esquema de trabajo integra servicios de medicina física con esquemas de pago adaptados a los diferentes niveles de ingreso familiar.

Este proyecto representa un avance en la consolidación de redes de apoyo para poblaciones vulnerables en la capital del país. Las instituciones participantes prevén dar seguimiento a este modelo asistencial para replicar el impacto social en otras regiones de la República Mexicana.

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JVR