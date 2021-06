Arturo Herrera afirma que seguirá en funciones un mes más

Arturo Herrera Gutiérrez informó que continuará en funciones como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por un mes más, pese al anuncio de que será propuesto como gobernador del Banco de México (Banxico), ya que primero tiene que cumplir algunos compromisos internacionales.

En entrevista radiofónica, refirió que preside el Comité Conjunto de remuneraciones del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el viernes de la semana próxima tiene que asistir reunión de este órgano en Washington D.C.

Además, dijo, tiene el compromiso de asistir a la reunión del Grupo de los Veinte (G20), a realizarse en Italia el 9 y 10 de julio, para abordar los acuerdos sobra la propuesta de establecer un impuesto mínimo global y pocos días después presentará su renuncia formal.

Así, Herrera Gutiérrez dejará la SHCP junto dos años después de su designación, el 9 de julio de 2019, cargo que será ocupado por el economista Rogelio Ramírez de la O.

En caso de que el Senado de la República avale la propuesta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le envié formalmente para que Herrera Gutiérrez sea el próximo gobernador del Banxico en sustitución de Alejandro Díaz de León, asumirá el nuevo cargo a partir del 1 de enero de 2022.

El todavía secretario de Hacienda sostuvo que es falso que la propuesta presidencial para sea el próximo gobernador del Banxico vaya a afectar o destruir la autonomía del instituto central.

Rechazó que el Presidente vaya a ser su jefe en el Banxico, al resaltar que uno de los elementos clave de la estabilidad macroeconómica y financiera del país “es el respeto irrestricto a la autonomía del Banco de México; eso insistió de este lado, mucho más estando del otro, eso le conviene a todo el mundo”.

En declaraciones al periodista Carlos Loret de Mola refirió que las decisiones en el Banxico se toman en la Junta de Gobierno, “el voto del gobernador es muy importante y tiene una responsabilidad, pero es un tema de consenso”.

A la pregunta si el hecho de que el Presidente lo proponga como banquero central es poner a esta institución al servicio de López Obrador y esto es destruir la autonomía del Banxico, sostuvo: “no, yo creo que eso es falso”.

Recordó que Guillermo Ortiz y Agustín Carstens pasaron de ser secretarios de Hacienda a gobernador del Banco de México y nadie dudó de su capacidad e independencia con la que dirigieron al instituto autónomo.

“A mí me queda muy claro cuál es la función que si me aprueba el Senado esté retomando y la importancia que es defender la autonomía del Banco de México y yo creo que el Presidente lo tiene claro, el Presidente me conoce y creo que fue una de las razones por las que decidió proponerme”, añadió.

Sostuvo que con su propuesta anticipada, el Presidente López Obrador quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los mercados, tras haber adelantado que no ratificaría a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banxi