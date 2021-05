T-MEC permite resolver conflictos con diálogo, asegura Tatiana Clouthier

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, apuntó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) brinda mecanismos de solución de controversias que permiten que las partes involucradas aprendan y encuentren soluciones a sus problemáticas antes de que se resuelvan en situaciones legales.

Durante su participación en el Latin American Cities Conferences: Mexico City 2021, la funcionaria recordó que el próximo lunes se reunirá con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá para revisar preocupaciones que tengan respecto a la implementación del T-MEC.

“El Tratado nos ha ayudado a encontrar nuevos mecanismos de solución, en donde aprendemos ambas partes, a encontrar y solucionar nuestras problemáticas a través del diálogo y a través de los paneles o de mesas previas, antes de convertirlos en asuntos jurídicos complicados”, dijo.

Estas declaraciones de dan luego de que Estados Unidos "estrenó" contra México el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, por una presunta violación al Capítulo 23 del T-MEC por parte de la planta de General Motors, en Silao, Guanajuato, al no permitir la libre asociación sindical de sus trabajadores.

"Creo que viene ahorita y es parte de lo que estamos trabajando con el gobierno entrante en Estados Unidos, de hecho el lunes y martes próximo tenemos nuestras primeras reuniones formales ya de temas con Katherine Tai", representante comercial de EU.

Por otro lado, Tatiana Clouthier afirmó que “no podemos tener bienestar si no tenemos crecimiento, no podemos tener crecimiento, si no tenemos empleo y creación de empleos, y no podríamos tener esto si no estamos de la mano", respecto a la colaboración con la Iniciativa Privada.