El banco Goldman Sachs denunció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por un contrato de gas natural, el cual, tras la helada que golpeó al sur de Estados Unidos a inicios de año, derivó en una deuda de 400 millones de dólares.

En respuesta a Goldman Sachs, el equipo de comunicación de la CFE manifestó que “estamos en un proceso de arbitraje internacional. La CFE considera que tiene argumentos sólidos y suficientes para verse favorecida en el fallo”.

“Se reservará la información sobre los detalles del arbitraje, hasta en tanto no se emita el fallo. No se quiere informar antes para no entorpecer ningún proceso”, agregó CFE.

De acuerdo con una publicación de Bloomberg, era un contrato de gas natural de rutina.

Las obligaciones del banco Goldman Sachs de inversión estaban vinculadas a un índice mensual de precios del gas; mientras que la unidad de CFE estaría expuesta a tasas diarias en ciertos centros, como en Waha, en el oeste de Texas, en donde más afectó la helada en febrero pasado.

A causa de que el precio se duplicó. Al respecto, indicó el reporte de Bloomberg, CFE argumentó que no debería tener que cumplir con el contrato debido a la acción extrema e imprevisible del precio.

CFE sostuvo que no está claro cómo y cuándo Goldman Sachs podrá cobrar el dinero que insiste en que se le debe.

No es la primera vez que la CFE enfrenta un arbitraje internacional. En julio de 2020 la empresa productora del Estado pagó 200 millones de dólares a las empresas constructoras de la planta hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas.