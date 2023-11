Jabones que cuestan hasta 20 pesos y que no irritan la piel de tu bebé, según Profeco

Sabemos que los y las bebés tienen una piel sumamente sensible y hay que cuidarla lo más que podamos para que no sufran desde quemaduras hasta irritaciones o resequedad. En aras de facilitarte la vida al elegir un jabón que no sólo beneficie la piel de tu bebé, sino también tu bolsillo, te traemos esta información.

La Procuraduría Federal del Consumidor reveló cuáles son las mejores marcas de jabón que no irritan la piel de tu bebé y no sólo eso, también cuestan no más de 20 pesos, ayudándote con tu economía.

¿Cuáles son los jabones que no irritan la piel de tu bebé y cuestan hasta 20 pesos?

Profeco analizó un total de 40 productos, seis de ellos enfocados en los y las bebés del hogar, sobre todo pensando en que no todos los jabones que iban a analizar están dirigidos al mercado infantil. Lo que se analizó fue: el contenido neto, álcali libre, humedad, ácidos grasos, cloruros e insolubles en alcohol.

Jabones para bebé. Especial

Las mejores marcas de jabones que son amables con la piel de tu bebé y que además no cuestan más de 20 pesos, son: