Jeff Bezos se queda sin el título de astronauta

Incluso cuando la nave New Shepard de la compañía Blue Origin superó el límite de 80 kilómetros de altura en el espacio, en el viaje que realizó el dueño de Amazon, Jeff Bezos, éste no podrá ser considerado como astronauta, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) cambiara su definición de quiénes pueden considerarse astronautas.

Si bien Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo sí cumplió con uno de los requisitos para ganarse ese título, que era superar el límite de 80 kilómetros de altura, o 50 millas, considerado como el comienzo del espacio exterior, (e incluso fue más allá y cruzó la línea de Kármán fijada en 100 kilómetros), no cumplió con otros puntos.

Para entrar en la categoría de astronauta, según la entidad gubernamental, Jeff Bezos tenía que llevar a cabo actividades durante el vuelo que pudieran ser consideradas "esenciales para la seguridad pública o que contribuyeron a la seguridad de los vuelos espaciales humanos".

Así, bajo el nuevo requisito para quienes pretenden ostentar la insignia, Jeff Bezos quedaría fuera de la categoría porque efectivamente no hizo nada al respecto durante su primer vuelo al espacio. Su nave New Shepard, de Blue Origin fue totalmente autónoma y fue operada desde la Tierra, con lo cual la tripulación no tenía ninguna tarea pendiente a bordo.

De acuerdo con medios internacionales, aún existe la posibilidad de que la FAA emita el distintivo "alas de astronauta honorarias", éstas se enmarcarían en personas que "demostraron una contribución extraordinaria o un servicio beneficioso a la industria de vuelos espaciales tripulados comerciales".

Sin embargo, esto parece difícil, ya que será la FAA para el transporte espacial la que decida si Bezos recibe este distintivo.

JEFF BEZOS NO, PERO PROBABLEMENTE WALLY FUNK

Wally Funk, la única mujer que estuvo presente en el viaje al espacio, podría ser la única que reciba la distinción "alas de astronauta honorarias", pues el requisito de "contribución extraordinaria" en la industria podría ya haberlo cumplido, en comparación con Jeff Bezos.

En la década de 1960 ella integró un programa privado que buscaba demostrar que las mujeres eran tan capaces de ser astronautas como los hombres. Sin bien completó gran parte de las pruebas de la NASA, la agencia no le permitió nunca volar al espacio por su género.

RICHARD BRANSON GANA ESTA BATALLA A JEFF BEZOS

Nueve días antes del viaje de Jeff Bezos, Richard Branson, dueño de Virgin Group, se convirtió en el primer empresario en llegar al espacio, y pese a lo que en ese momento se señaló, al asegurar que a diferencia del dueño de Amazon, Branson pilotaba su nave, ahora sólo por ese detalle él sí cuenta con esta insignia.

Hasta ahora, sólo los pilotos de Virgin Galactic, del multimillonario Richard Branson, que pilotan el avión espacial desde la cabina, y la astronauta jefe Beth Moses, que voló sola en la cabina en un vuelo de prueba, han recibido las nuevas alas de astronauta comercial de la FAA.