Estas son las mejores cremas para tu ensalada de manzana en Navidad

Una cena navideña no puede ser llamada así si sobre la mesa no hay una rica y deliciosa ensalada de manzana. La Procuraduría Federal del Consumidor, siempre pendiente de lo que requiere el mexicano para tener productos de calidad y que no afecten su economía, dio a conocer un estudio que bien puede funcionarnos a la hora de cocinar la deliciosa ensalada de manzana para la próxima Navidad.

Hablamos de las mejores cremas, las más recomendadas por Profeco, para hacer de estas fiestas decembrinas no sólo las más ricas, sino también las más sanas y las más baratas, sin necesidad de sacrificar la calidad en los productos que compartimos con nuestras familias y amigos.

¿Cuáles son las mejores cremas para tu ensalada de manzana en Navidad?

Profeco evaluó 21 marcas diferentes de crema comestible, en las que analizó la cantidad de proteínas, grasas y sodio, así como la información que se le da al cliente en su etiquetado y la calidad sanitaria.

Entre las mejores cremas recomendadas para hacer tu ensalada de Navidad están las siguientes marcas:

Lala Crema fresca de 900 mililitros. ​Crema ligera de leche de vaca Alpura.

En el caso de Lala Crema fresca (reducida en grasa), es la crema que menor cantidad de grasa presentó entre las aprobadas, con 14.84 por ciento del nutriente, así como por cada 100 gramos de producto, en donde se presentan 71 miligramos de sodio.

Hablando de la crema ligera de leche de vaca Alpura, además de ser una marca hecha en México, tiene 15.93 por ciento de grasa y 127 miligramos de sodio. Ya tienes entonces la información para que puedas preparar con la mejor crema, tu ensalada de manzana navideña y seas la sensación en tu cena.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.