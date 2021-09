Pequeños comerciantes piden no aumentar impuestos para ganar recursos en 2022

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) hizo un llamado a los legisladores a no aumentar los impuestos para financiar obras y proyectos de la actual administración en 2022.

En videoconferencia de prensa, Cuauhtémoc Rivera, representante de los pequeños comerciantes, comentó que la economía familiar aún está resentida por los impactos de la pandemia de COVID del año pasado, por lo que no sería prudente aumentar impuestos como parte del paquete económico para 2022.

"La tentación de que los legisladores, por querer hacer un favor al Gobierno, al Ejecutivo o a quien sea, pongan un parche al problema sería de funestas consecuencias. No se trata de que se quiera o no se quiera (aumentar impuestos), no se puede. No hay condiciones para aumentar la carga fiscal del consumo, porque la gente no tiene", afirmó.

Abundó que, aunque se aprobará un aumento tributario, pese al llamado del Presidente Andrés Manuel López Obrador de no hacerlo, los mexicanos no tendrían forma de pagarlo, lo que aumentaría la evasión fiscal. "Hay insolvencia. El momento es de incertidumbre, recesión que no debe no valorarse".

Cuauhtémoc Rivera comentó que de subir los impuestos, se dispararían los precios y "se inflaría más la economía".

Recordó otra iniciativa del Poder Legislativo que afectó el comercio, como las restricciones en la venta de alimentos calóricos en Oaxaca que afectaron a 10 mil negocios.

"El tema prohibicionista en México fue atajado por muchas voces como la nuestra, incluyendo la del Presidente, que les hicieron ver a los promotores de esta idea de que en este país no era posible la prohibición, en eso logramos en octubre tener la ofensiva en Tabasco.

"Había la intención de una de las corrientes políticas de extenderlo por más estados, afortunadamente se pudo parar esto", declaró.

PROPUESTAS DEL PEQUEÑO COMERCIO

La Anpec solicitó al Gobierno que se tomen en cuenta algunas medidas en favor del comercio en pequeño, como no crear, aumentar o actualizar impuestos, así como un Fondo Nacional de Crédito Revolvente para los micro negocios.

Esta bolsa, indicó, estaría financiada con recursos púbicos y privados que los apoye a salir de la crisis, pues consideró que el Crédito a la Palabra por 25 mil pesos que otorgó el Gobierno fue un fracaso.

También solicitó garantizar el libre comercio, seguridad en carreteras para abasto y suministro sin contratiempos ni sobre precios que llegan a aumentar 5.0 por ciento el costo de un producto; aumentar el poder adquisitivo de las personas .

Asimismo, acelerar el proceso de vacunación contra el coronavirus y apoyo a mujeres emprendedoras.

