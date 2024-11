Rozones *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Justicia sin colores

Algo a destacar dentro del Operativo Enjambre, que permitió la detención casi simultánea de siete servidores públicos de municipios del Estado de México, es que en el objetivo de procurar justicia no se tomaron en cuenta colores partidistas. Las órdenes de aprehensión fueron solicitadas y ejecutadas, por ejemplo, en contra de la alcaldesa de Amanalco, María Elena “N”, quien milita en Morena. Pero también en contra del subdirector de Seguridad Ciudadana del municipio de Naucalpan, Omar “N”, quien pertenece a la administración de la panista Angélica Moya Marín. También fue detenido Eraclio “N”, director de Seguridad del municipio de Tejupilco, cuyo alcalde es Rigoberto López Rivera, del PRI. Sólo las distintas instancias jurisdiccionales determinarán la culpabilidad o no de los detenidos. Pero las autoridades de seguridad y de procuración de justicia, federales y estatales, hicieron su trabajo sin sesgo político, lo cual ha sido reconocido. Ahí el dato.

Arriesgan ganado por criticada importación

Nos piden no perder de vista un caso de importación de ganado en el que un animal salió positivo con gusano barrenador. Se ha informado que entró por la frontera sur y que puede poner en riesgo a hatos ganaderos del país, según denuncia hecha por agrupaciones como la Unión Ganadera Regional de Chihuahua a la que se están sumando las de otras entidades. De acuerdo con la primera a “empresas engordadoras” como Grupo Gusi, Praderas Huastecas, Dene, Vera Carne, Sukarne y Carnes El Lucero, se les ha justificado y permitido el trasiego riesgoso de cabezas de ganado. “Esas empresas, por comprar barato y no poder competir por el ganado del norte o de estados exportadores hacen que esta ilegalidad ponga en riesgo la calidad de todo el país”, han señalado. Por lo pronto, han pedido al Gobierno federal y en particular a la Sader, a cargo de Julio Berdegué, detener la importación, cerrar la frontera sur y establecer un protocolo realista. Uf.

¿Ocultar lo inocultable?

Muy mal se vio, nos dicen, el vicefiscal de Tabasco, Gilberto Melquiades, al intentar matizar el ataque de ayer en un bar, con saldo de seis muertos y 10 heridos, al suponer, sin que se haya investigado lo suficiente, que es probable que la agresión no esté relacionada con la delincuencia organizada. El mismo funcionario adelantó que los atacantes tenían como objetivo a “un cliente”. Y, como ha ocurrido en eventos similares, los sicarios dispararon a discreción, sin importarles que muriera más gente. Hay quienes no pierden de vista que, a diferencia de lo que ocurrió ayer en Tabasco, en otras entidades en donde han acontecido hechos semejantes las autoridades que procuran justicia han salido a dar la cara y han tomado al toro por los cuernos, sin pretender matizar los hechos. Flaco favor le hacen esos funcionarios al gobernador Javier May. La buena noticia es que, según el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, la Federación colaborará en la investigación. Mucha falta hará, por lo que se observa, esa participación, nos comentan.

Lo que fue y lo que sigue

En un proceso marcado por el aparente interés masivo de última hora y las dificultades técnicas, más de 22 mil personas se inscribieron para competir por 881 cargos judiciales de elección popular. El Poder Legislativo registró más de 10 mil aspirantes, el Ejecutivo más de 9 mil y el Judicial alrededor de 3 mil, en una convocatoria que aceleró su ritmo en los últimos días y que quienes saben del tema no se aventuran a establecer si porque los aspirantes dejaron el registro para el último momento o si hay mano negra. Sin embargo, denuncias sobre fallas en las plataformas de inscripción empañaron el cierre: problemas para cargar documentos, mensajes de error y tiempos de espera frustraron a varios participantes. La plataforma del Poder Legislativo se vio rebasada y hasta se tuvo que habilitar el uso de correos electrónicos para que aquellos que se vieran con dificultad, tuvieran otro medio de inscripción. Con los registros cerrados, el reto de los comités de evaluación de los tres Poderes, nos comentan, será depurar las candidaturas entre miles de perfiles en ejercicios que lo ideal es que sean transparentes.

Aprobaciones en el Senado

Con la novedad de que en el Senado la mayoría cuatroteísta aceita motores para aprobar tres reformas con las que se reconfigura la administración pública y se fortalece su agenda política. Entre los temas principales que habrán de discutirse están la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como la extorsión o la fabricación de drogas sintéticas, señalando al fentanilo como un problema prioritario, también se procesará la creación de nuevas dependencias, como la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital. Y, por último, la reforma de simplificación orgánica, o la extinción de organismos autónomos, entre ellos el Inai, actual garante de la transparencia, bajo el supuesto de que se busca eliminar duplicidades y consolidar el control bajo principios de eficacia y transparencia. Las iniciativas han sido justificadas bajo la bandera de la eficiencia, pero también han generado cuestionamientos sobre una posible concentración de poder. Así que por ahí seguirá versando el debate político, nos anticipan. Y después de esto todo indica que serán aprobadas. Pendientes.

Frente Cívico, polémica y zape

Y podría ser tema de conversación esta semana, nos comentan, la decisión del Frente Cívico, de Guadalupe Acosta Naranjo, de buscar convertirse en partido político, tal y como lo anunció el sábado pasado. Y es que en las benditas redes esa noticia ha generado puntos de vista contrapuestos. Por un lado hay entusiasmados con la proposición, pero, por otro, quien advierte que no hace falta un partido más en el espectro político actual, en donde, en la parte de la oposición, ya juegan PAN, PRI y MC (aunque también hay quien los ve sin fuerza). Igualmente hay voces que cuestionan el liderazgo del propio Guadalupe, por considerar que no representa a las voces más jóvenes. Por ahí se agarró ayer la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, nos dicen, para darle al Frente Cívico con un zape en redes: “Los mismos cartuchos quemados que no tienen autoridad moral anunciaron que van a formar una nueva fuerza política. Desde Sinaloa, les decimos que nos dará gusto verlos en la calle. A su pesar se van a encontrar con un pueblo muy consciente de quiénes son y lo que representan”. Uf.