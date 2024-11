Fisura en la 4T

Nos recomiendan poner mucha atención en la decisión del senador de Morena, Javier Corral, de votar en contra de la desaparición del Inai y de otros seis órganos autónomos. El asunto, nos dicen, va más allá de un sufragio, que no hizo diferencia, pues de todos modos la 4T logró la mayoría calificada que necesitaba. Lo relevante es que ese voto representa el rompimiento del bloque monolítico del oficialismo que hasta ayer se había mantenido intacto en el Senado. La actitud de Corral revela que la fisura surgida durante la ratificación forzada de Rosario Piedra al frente de la CNDH no ha sido superada. Se sabe que, en privado, varios senadores se han quejado de que se les imponen posturas respecto a determinados temas sin darles oportunidad de opinar. Y hay quien cree que si las cúpulas del guinda no realizan una operación pegamento al interior de la bancada, no pasará mucho tiempo antes de que otros senadores se salgan del huacal, pero ahora sí poniendo en riesgo votaciones. Por lo pronto, pendientes.

Pérez Dayán y un caso de Yucatán

Nos hacen ver que la tarea del ministro Alberto Pérez Dayán se encuentra bajo escrutinio en un caso relacionado con Yucatán. Y es que, nos comentan, todo parece indicar que “trabaja” intensamente en convencer a una de sus compañeras ministras para que se alinee a su pretensión de “traicionar a campesinos mayas” y colocarse del lado de la siempre poderosa casta divina en un caso que despojaría de sus tierras a todo un ejido indígena. No sorprende, nos dicen, pues Pérez Dayán es yucateco por adopción y desde que fue magistrado en la península ha tenido críticos que lo han señalado de plantear resoluciones próximas a intereses de poderosos empresarios. Cierto o no, lo que es un hecho es que sobre las decisiones relevantes de la Corte usualmente pesan sospechas de las partes en litigio y más cuando hay entornos de posible politización. Por eso nos piden estar pendientes de lo que se resuelva.

¿Con el equipo contrario?

Y quienes siguen de cerca el acontecer en el Congreso de Nuevo León, nos comentan que no cayó nada bien que la diputada del Partido Verde Ecologista, Claudia Chapa, no apoyara a las bancadas que conforman la 4T —Morena y PT— sino a “los prianistas” al avalar que se suban participaciones a los alcaldes de la entidad de 20 a 25 por ciento. Su voto fue determinante, pues al final fueron 22 a favor, 20 en abstención y ninguno en contra, se informó, los que determinaron ajustar la Ley de Coordinación Hacendaria. Lo anterior, nos aseguran, ya provocó que a la legisladora la empezaran a llamar “traidora de la 4T” y que se lanzaran conjeturas sobre quién pudo haberle endulzado el oído o si simplemente cambió de equipo. Una de las versiones que corre al respecto es que podría haber sido Édgar Salvatierra, dirigente estatal del Verde, a quien ubican como amigo del priista Paco Cienfuegos. A reserva de que se confirme, lo que es un hecho es que los ánimos quedaron bastante crispados. Uf.

Rosa Icela teje fino

De mucha relevancia, nos dicen, la reunión que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo ayer con alcaldes de diversas regiones del país, en lo que fue el Primer Encuentro Nacional, Perspectiva Municipal del Programa 100 Puntos de la Presidenta Claudia Sheinbaum. “El Gobierno federal quiere trabajar con ustedes de la mano… entonces, nosotros, con los municipios, ni olvido, ni marginación”, dijo Rosa Icela a los ediles en el Palacio de Covián. Con este tipo de encuentros, nos señalan, la responsable de la política interior teje fino en aras de dar constante gobernabilidad al país, algo que pasa necesariamente por la colaboración y coordinación entre los tres niveles de la administración pública. Con los representantes del escalón más bajo, la titular de Segob dialogó sobre lo que se requiere para la construcción de paz y anunció la puesta en marcha de 90 acciones de tipo social en las demarcaciones más complicadas y que continuarán las reuniones con todos para escucharlos, sin importar signos, ni colores. Ahí el dato.

“Traigo siete que se me están yendo”

Nos cuentan que ante el voto en contra de la desaparición de los organismos autónomos, emitido por su compañero de bancada Javier Corral, y lo largo de la sesión, que estuvo a punto de retrasar el vuelo de al menos siete legisladores que regresaban a sus estados, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López estaba que el sol casi invernal no lo calentaba. Fue tal la intensidad del momento, que el tabasqueño se paró de su escaño para subir a la Mesa Directiva y presionar al presidente Gerardo Fernández Noroña a dar celeridad a la sesión, incluso colocándose atrás de él hasta que se dio la votación en lo particular del dictamen de extinción de los autónomos. El micrófono de Fernández Noroña quedó abierto, por lo que se alcanzaron a escuchar algunas expresiones. “Dale… Traigo siete que ya se me están yendo, porque tienen vuelo a las ocho, ca… Ellos van a perder el vuelo y yo voy a perder la votación aquí”, expresó el inquieto López Hernández. Incluso, el líder senatorial agradeció a la panista Guadalupe Murguía que haya retirado sus reservas para no alargar más el debate y que “la patria se los recompense”, mientras Adán Augusto secundaba: “Y Aeroméxico también”.

El adiós de Luis María Aguilar

Con la salida del ministro Luis María Aguilar Morales este 30 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta un reacomodo significativo, con el achicamiento del bloque mayoritario que durante años fue clave para frenar reformas impulsadas por el Gobierno federal que se consideraba vulneraban la Constitución. En su discurso de despedida, Aguilar Morales destacó las relaciones construidas en el pleno, pero también señaló las tensiones, particularmente con la ministra Lenia Batres, quien cumple apenas un año en el cargo. Aunque reconoció el valor de sus intercambios de ideas, enfatizó que las diferencias han sido notables, dejando entrever un pleno cada vez más fragmentado. La combinación de la salida de un ministro con experiencia y las divisiones internas, especialmente con figuras cercanas al oficialismo, configura un escenario en el que la Corte podría enfrentar mayores dificultades para mantener su cohesión frente a presiones políticas y retos institucionales, nos comentan.