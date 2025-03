Protección al Cuau

Y fue la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados la que determinó posponer el que se entre al estudio de la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. Es sabido que la Fiscalía de Morelos busca procesar una acusación por el delito de violación en grado de tentativa que presentó la media hermana del exfutbolista. ¿Y quién votó para que no se admitiera el expediente? Bueno, pues los morenistas Hugo Eric Flores y Adriana Belinda Quiroz Gallegos, así como por el pevemista Raúl Bolaños-Cacho. Fue el diputado panista Germán Martínez quien pidió que se le diera entrada al asunto, pues consideró que hay los elementos suficientes para que así ocurra. Incluso aclaró que no se trata de prejuzgar sobre la culpabilidad o no de Blanco… pero finalmente su petición no pasó. Por ello lamentó esta decisión y más que se dé en la víspera del 8M.

Sin riesgo de recesión

Nos cuentan que el subsecretario de Hacienda, Édgar Amador, quien acudió a la reunión plenaria de los consejos consultivos de Banamex en representación del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, causó una buena impresión. En ese espacio, el funcionario destacó que México no enfrenta riesgo de recesión gracias a sus fuertes amortiguadores fiscales y financieros. También resaltó la estrategia del Gobierno de mantener la estabilidad económica ante las presiones externas, al dar cuenta de que la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha manejado con serenidad los desafíos provenientes de Estados Unidos, dato que encontró sustento en la llamada de la mandataria con Trump de la que resultó un nuevo aplazamiento de aranceles. Lo anterior, dijo también el funcionario, ha permitido a México consolidar su posición en el escenario global. De su mensaje, nos comentan, muchos asistentes tomaron registro puntual.

Reconocimiento guerrerense a la GN

Y fue la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien ayer hizo un reconocimiento a la labor que realiza la Guardia Nacional en materia de seguridad en su entidad. En particular al Mando Especial Acapulco que ayer cumplió un año de labores. “Su tarea es esencial para construir un estado donde la justicia y la tranquilidad prevalezcan sobre el miedo y la incertidumbre. El Mando Especial Acapulco —que comanda Miguel Ángel Aragón Vásquez— ha demostrado que su labor no sólo descansa en la prevención de los delitos, sino en la protección efectiva de la integridad y del patrimonio de nuestra gente. Gracias a su trabajo, los acapulqueños, los guerrerenses y nuestros visitantes, pueden caminar con mayor tranquilidad sabiendo que cuentan con guardianes comprometidos con la justicia y con el orden”, sostuvo la mandataria en un acto efectuado en las instalaciones del 51 Batallón de la GN, ubicado en la Zona Diamante del puerto. Ahí el dato.

Reforma judicial, tema prendido

La que este jueves no estuvo en la sesión de la Corte fue Norma Piña, pues, nos dicen, estuvo defendiendo al Poder Judicial desde España, donde participa en la XII Cumbre de Mujeres Juristas, organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Ahí alertó que no proteger la independencia judicial podría afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. “La independencia judicial es un patrimonio de la humanidad y está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas”, dijo la ministra. También enfatizó que su defensa no sólo corresponde a los jueces, sino a toda la sociedad, y destacó el papel de la jurisprudencia como herramienta para garantizar una protección reforzada a las mujeres. Viene a cuento el dato porque el tema de la reforma judicial sigue encendido. Tanto que el domingo, según adelantó la Presidenta Claudia Sheinbaum, éste será uno de los que aborde en el Zócalo.

Dos semanitas en vilo

Con la novedad de que en el Instituto Nacional Electoral, que encabeza Guadalupe Taddei, ya tienen un estimado del tiempo que tomará que se puedan conocer los resultados finales de la elección judicial. Serán nada menos y nada más que dos semanas. No cabe duda que esta elección está generando procesos muy distintos a los que regularmente se hacen, nos dicen. Uno de ellos, el que la misma noche de la elección se pudiera tener una base de resultados, como parte de un principio de certeza. El caso es que el INE aprobó ayer los Lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales, de entidad federativa, circunscripción plurinominal y nacionales para estos comicios, así como el diseño y la impresión de la documentación electoral correspondiente. Por cierto que se aseguró que seguirá siendo la ciudadanía la que realice los cómputos, sólo que a través de las y los integrantes de los 300 Consejos Distritales y a través de observadores. Esto luego de que se se señalara que en esta ocasión a los vecinos se les apartará de esa tarea.

Aranceles y oposición

Nos cuentan que, a regañadientes, la oposición reconoció que el aplazamiento de aranceles que logró la Presidenta Claudia Sheinbaum es positivo. No obstante, ha insistido en sus críticas al Gobierno al considerar que este respiro no puede hacer que el Gobierno ignore la necesidad de diálogo y certezas jurídicas. El panista Héctor Saúl Téllez advirtió que la amenaza sigue en pie y que la Presidenta debe aprovechar este mes para diseñar un plan que proteja la industria y el empleo. El priista Rubén Moreira también respaldó la pausa, pero exigió un viraje en la estrategia de seguridad y una política de unidad nacional, sin ataques a la oposición ni destrucción institucional, pues “eso nos debilita”. Los legisladores coincidieron en que la revisión del T-MEC debe acelerarse y que el verdadero logro sería evitar que los aranceles se conviertan en una herramienta de presión constante. Ahí sus puntos.