Rechazo a chantaje de la CNTE

Pues tendrán mucha fuerza, pero como la usan para desquiciar la ciudad, lo único que se han ganado en los últimos días los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es el repudio de la mayoría de los capitalinos. Un estudio de la conversación digital realizado por Question Mark, advierte que 63% califica como chantaje las propuestas de la CNTE. Los profesores generaron, se informa, una de las conversaciones digitales más intensas en meses, con más de 38,000 menciones y un alcance de 39 millones de personas en X y Facebook. Las opiniones negativas al magisterio disidente no son tanto sus demandas, sino el caos que genera. Palabras como “chantaje”, “abuso” y “rehenes” dominaron el debate. A diferencia de movilizaciones anteriores, esta vez la condena fue casi unánime. Aguas con los excesos.

Corral y los escapes

Resulta que el senador por Chihuahua, Javier Corral, salía del aeropuerto cuando un empresario se le aproximó. En un video que circula en las redes se ve cómo Eduardo Almeida lo increpa. Entonces, un acompañante de Corral se interpone y busca en todo momento que el empresario no se acerque, dándole empujones en el pecho y provocando que Almeida le tire un golpe. Mientras, otro acompañante del también exgobernador, en apariencia su escolta, arroja una mochila de equipaje a la batea de la camioneta en la que Corral, quien durante esos segundos buscó mantener distancia, finalmente se mete con prisa y cierra la puerta. “Ahora sí, dame la cara por una vez en la vida”, le grita al legislador Almeida. Éste último, se sabe, fue denunciado por Corral por defraudación fiscal, pero ayer expuso que actuó de esa manera porque antes Corral, al verlo, se burló de él y lo increpó. Por lo pronto, lo que deja claro el video, nos comentan, es que el expanista domina bastante el arte del escapismo. Uf.

Sombra del exfiscal

Y fue la fiscalía de Morelos la que reaccionó —aunque aún no se termina el trámite— a la decisión que tomó la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, en el sentido de no aceptar a trámite el desafuero del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Y es que resulta que el fiscal de la entidad, Édgar Maldonado, ya ordenó que se revise el caso para determinar si efectivamente tiene problemas de armado, como se señaló en San Lázaro. Recordó que la tarea de integración de la carpeta se realizó durante la gestión de su antecesor, Uriel Carmona, quien fue destituido hace unas semanas. Por lo pronto, se informó que la Visitaduría general y el área de Asuntos indagarán si hay problemas en la carpeta que derivó en la solicitud de desafuero. Anticipó además que, si así ocurriera, entonces los responsables serán sancionados. Varias aristas se están abriendo en torno al caso del exfutbolista, sólo falta ver, nos comentan, que alguna de ellas no atrase la resolución del caso.

¿Y Citlalli Hernández?

Y hablando de las acusaciones contra el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, quien no ha hecho hasta ahora posicionamiento alguno al respecto es la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández. Es conocido el rol siempre activo de la funcionaria ante situaciones de violencia que atañen a las mujeres. Sin embargo, al caso del exfutbolista, al menos a nivel público, ha sido una excepción, a pesar de que la denunciante del presunto delito de violación en grado de tentativa fue la medio hermana del político. Tal situación ha hecho que diversas voces de la oposición acusen que hay algún tipo de protección al legislador. En el entorno de Morena ya han empezado a surgir voces de mujeres a quienes no les pareció correcta la decisión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados de no aceptar a trámite la solicitud de desafuero, entre ellas la diputada María Teresa Ealy. Ya se verá, nos comentan, si en el caso hay alguna definición de Hernández Mora.

No al pleito con Bukele

Con la novedad de que ayer, el presidente de El Salvador no obtuvo respuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum a críticas que hizo en materia de seguridad, las cuales fueron presentadas de una forma pretendidamente lógica más bien caen en el facilismo. “No voy a entrar en debate con Bukele, la verdad”, aclaró Sheinbaum en la mañanera. “Podríamos aquí hacer todo un debate de la forma en que ellos están afrontando eso. Él fue electo por su pueblo, pero al mismo tiempo pedimos respeto para México”, dijo. Bukele, nos dicen, le quiso ayer hacer un poco al Trump o copiar a mandatarios que suelen ver soluciones simples en problemas complejos. Está más que claro, y aquí mismo ha habido ejemplos, de que cuando éstos acometen sus “soluciones” lo único que queda a sus pueblos es abrocharse el cinturón de seguridad y aguardar el desastre. Así que mejor ni responder.

Amenaza latente

Y el que se encargó de mandar el mensaje de que su amago sigue latente fue el presidente Donald Trump, quien ayer volvió a hablar de aranceles cuando faltan aún 12 días para que anuncie los que ha calificado como “recíprocos”. Ayer se refirió a la fabricación de vehículos y dijo que no quiere que se fabriquen en Canadá ni tampoco en México. “Quiero que las compañías automotrices construyan aquí”, sostuvo en el Despacho Oval. Es sabido que en nuestro país operan empresas que desde hace décadas fabrican automóviles para el mercado estadounidense. Parece que a Trump le genera una particular emoción el 2 de abril al que ha llamado “Día de la liberación en Estados Unidos”. Durante décadas, hemos sido estafados y abusados por todas las naciones del mundo, tanto amigas como enemigas. Ahora por fin es hora de que EU recupere parte de ese dinero y respeto”, señaló. Qué tal.