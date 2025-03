Doble golpe a La Barredora

Y fueron fuerzas federales las que ayer dieron un nuevo golpe al grupo delictivo conocido como La Barredora. “Como parte de las acciones de seguridad en el estado de Tabasco, compañeros de la Defensa, Semar, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las autoridades de Tabasco, detuvieron a Edson Aldair N., alias Zavala”, informó ayer el titular de la SSPC, Omar García Harfuch. La captura es relevante, se informó, porque se sabe que el detenido había asumido el lugar de Francisco Javier N., alias El Guasón, cabecilla de la organización detenido el jueves pasado. Con Zavala, se sabe, cayó también Jorge Luis N., quien había quedado como número dos. Edson Aldair está acusado de extorsionar comerciantes, distribuir y vender droga, así como de ejecutar a integrantes de grupos antagónicos. Además, de fungir como encargado de plaza en la colonia Indeco y el Ejido José María Pino Suárez del municipio Centro. Su detención tuvo lugar en el municipio de Cárdenas.

El vuelo a Campeche

Vaya episodio el que se vivió ayer en un vuelo a Campeche en el que coincidieron nada más y nada menos que el senador Gerardo Fernández Noroña y el expresidente Felipe Calderón. Fue el morenista el que empezó a calentar el momento con mensajes en la red social X, donde publicó que iba en un avión “paniaguado” —como llama a los panistas—. “Hay una boda en Campeche de no sé quién, y el Tomandante Borolas alias Felipe Calderón no puede perder la oportunidad de ponerse persa gratis”. Luego se quejó del piloto al que calificó de lambiscón y al que señaló de haber batallado en el aterrizaje. Pero lo interesante ocurrió al momento del descenso, porque resulta que el hijo de Calderón, Luis Felipe, grabó el momento en el que el legislador pasa de largo. Y más porque ya en en la sala del aeropuerto le cuestionó que de frente nada le dijera a su padre. Se miraron retadores Noroña y Luis Felipe un par de segundos… y de ahí no pasó. Pero con eso se están dando vuelo las redes para un lado y para el otro.

El caso del hidrocarburo ilegal

Muchas cejas siguen levantadas luego de que se diera a conocer el aseguramiento de casi 8 millones de litros de hidrocarburo ilegal en un predio propiedad de Gerardo Novelo, quien fuera senador por Morena. Fueron elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República los que realizaron el operativo en la colonia El Sauzal, en Ensenada, donde aseguraron 100 cajas tipo contenedor, 46 remolques tipo cisterna y 19 tractocamiones, además de 12 motobombas, dos remolques tipo oficina y una cisterna con 4 mil litros de urea. Nos dicen que el legislador intentó resbalar cualquier señalamiento con el dicho de que arrendó el predio. Se ha informado que el cateo de las autoridades se dio a partir de denuncias ciudadanas; o sea que muchos veían algo que no cuadraba en la operación del lugar… menos al exlegislador. Uf.

Carpetas contra Ana Guevara

Con la novedad de que sí hay carpetas de investigación relacionadas con la gestión de la extitular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Guevara. Así lo confirmó ayer Rommel Pacheco, quien la relevó en el cargo. La gestión de la exvelocista, nos recuerdan, estuvo casi desde el principio en la mira de la Auditoría Superior de la Federación. El manejo de los dineros parecía no ser su fuerte, como se vio después, tampoco lo fue la relación con deportistas. Aún se recuerda, por ejemplo, el choque que protagonizó con el equipo de nado artístico, contra cuyas integrantes cargó, con aquello de “por mí que vendan calzones”, cuando éstas pretendían hacerse de fondos, a falta de los gubernamentales para competir. El caso es que Guevara está bajo la lupa no sólo por parte de la ASF, sino también por el Órgano Interno de Control de la Conade, señaló Rommel. Ahí el dato.

Hará Defensa hospitales del IMSS

Relevante, nos comentan, la firma de un convenio que se llevó a cabo ayer en la conferencia mañera de la Presidenta Claudia Sheinbaum entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo de Zoé Robledo, y la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por el general Ricardo Trevilla. Y es que con ese acuerdo, ingenieros militares se encargarán de la construcción de siete hospitales en los que se dará atención a 2.9 millones de derechohabientes. Además se tiene previsto que las obras generen entre 70 mil y 140 mil empleos. ¿Qué construcciones son las que empezarán a acometer? Bueno, pues de acuerdo con lo informado ayer, el Regional de Santa Catarina, en Nuevo León; el general de San Luis Río Colorado, en Sonora; el de Yecapixtla en Morelos, el Regional de Saltillo, en Coahuila, el general de zona de Los Cabos, en Baja California Sur, el regional en Culiacán, en Sinaloa y el general de Guadalupe, en Zacatecas. Ahí el dato.

Contra aranceles, alcaldes de México, EU y Canadá

Con la novedad de que el asunto de los aranceles que está despachando Trump a diestra y siniestra, acaba de activar a más jugadores que es posible que no estuvieran en la ecuación del magnate. Y es que resulta que ya no sólo son los gobiernos nacionales los que se están quejando de la imposición y de los efectos de las dichosas tarifas, ahora han sumado sus reclamos alcaldes de provincias tanto de México, como de Estados Unidos o Canadá. Fue en una declaración conjunta en la que defendieron el T-MEC y advirtieron: “Nuestras comunidades serán las primeras en sentir el impacto”. Entre los impulsores de este posicionamiento están los alcaldes de Toronto, Ontario y Ottawa, de Canadá; Rochester Hills y Lansing, Michigan, Nuevo Orleans, San Antonio, de EU; y de México, Ensenada, Cuautitlán, Lerdo, San Luis Potosí, entre otros. Pendientes.