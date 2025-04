Alegres reincidentes y visas revocadas

Y fue el gobierno de Estados Unidos el que dio cuenta de que el apretón que está dando a los cárteles mexicanos va en serio y además que esa acción alcanzará a sus promotores. Y es que ayer se informó que les fueron revocadas sus visas de trabajo y de turista a los integrantes de la agrupación Alegres del Barranco quienes durante un concierto en Zapopan, el fin de semana pasado, promovieron la imagen de Nemesio Oseguera Cervantes, cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los músicos, con ello, no podrán entrar a la Unión Americana, donde, es sabido, hay un amplio mercado de consumo de la música regional mexicana. Y no sólo eso, pues han quedado bajo la lupa de las autoridades de seguridad al promocionar a un grupo declarado terrorista. Por cierto que los integrantes de la agrupación son también alegres reincidentes, porque resulta que no sólo exhibieron las imágenes de El Mencho en Jalisco, también lo hicieron en otro concierto el domingo en Uruapan, Michoacán. Uf.

Por eso sigue perdiendo el PRI

La expresión misógina del exgobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, en contra de la hermana de Cuauhtémoc Blanco, provocó una ola de indignación en las redes sociales y su cese como secretario de Operación Política del CEN del PRI. Con su actitud, nos dicen, el exmandatario demostró que representa a lo más viejo y arcaico del tricolor, pues sus mejores tiempos en la política los vivió durante el régimen autoritario de partido prácticamente único, cuando el tricolor dominaba todos los espacios de poder a nivel federal y estatal. Al parecer nadie le dijo a Cavazos que ese régimen terminó hace más de 20 años y que ahora hay otros valores y hay una sociedad más informada, que reacciona de inmediato ante groserías como la suya. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, destituyó de su cargo a un personaje que, con su actitud, demostró por qué su partido casi desapareció del mapa en la entidad que una vez gobernó.

Eficacia en QRoo

Quienes dieron un severo golpe a la delincuencia fueron las autoridades de Quintana Roo, al ubicar y detener a Alejandro “N”, alias El Rayo, por su participación en el asesinato del secretario de Seguridad de Tulum, Roberto Rodríguez Bautista, el pasado 22 de marzo. Ese mismo día la gobernadora Mara Lezama dio la cara y, en un mensaje a la sociedad, prometió que no habría impunidad. Y cumplió. Cometido el crimen, El Rayo escapó hacia Tamaulipas y de ahí se movió a Veracruz, pero gracias a labores de inteligencia fue localizado y, con apoyo de las corporaciones de esta entidad, aprehendido. No se trata de un asunto menor, pues al generador de violencia se le atribuyen al menos 100 asesinatos en el norte del país, además de que para lograr matar al mando de la Policía de Tulum tuvo que poner en marcha toda una logística que implicó tiempo y la participación de otros siete sicarios. Misión cumplida, podrán decir en Quintana Roo. Ahí el dato.

Intercambio en el CIDE

Nos comentan que el Centro de Investigación y Docencia Económicas recibió este lunes a Gerardo Fernández Noroña con pancartas y zapatos en el presídium, en reclamo por su postura sobre el caso Teuchi-tlán. Lejos de abrirse un diálogo, nos dicen, el senador respondió a los estudiantes con señalamientos de tergiversación y conspiraciones de la derecha y contra los medios. Incluso, en un momento interrumpió preguntas y suspendió el evento, cuando los cuestionamientos subían de tono. “El Auschwitz mexicano, qué fuerte y qué irresponsabilidad y qué deleznable campaña. Hasta hoy, hasta hoy, no hay evidencia de que haya sido un campo de exterminio, sino un campo de entrenamiento… yo preguntaría, si se deshicieron de los cadáveres, ¿por qué dejaron ahí los zapatos?, había dicho antes. Pero la imposibilidad de abrir un resquicio a que se indague si hubo o no algún tipo de acción de desaparición de personas en el lugar desató indignación entre los estudiantes, quienes le recordaron que las denuncias provienen de las propias madres buscadoras. Estuvo fuerte el intercambio.

Empiezan las acusaciones

A unas horas de haber iniciado las campañas del Poder Judicial de la Federación, ya hay señalamientos por mano negra. Y es que el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación César Gutiérrez Prieto denunció que, al ingresar a la página del Instituto Nacional Electoral, cuando entra a su perfil, promueve a otro candidato. “He tenido la problemática de que ahora que ya iniciamos campaña, quiero hacerlo muy público para que ustedes puedan verlo: si nosotros iniciamos a lo que es el portal del INE… cuando ustedes le pican a mi currículo, ¿quién creen que aparece? Aparece otro candidato; no aparezco yo, con todo y que nosotros ya presentamos un escrito en línea al INE, con todo y que nosotros ya presentamos toda la información, ya hicimos valer los recursos… No han corregido este hecho. Me parece muy curioso que sea la segunda ocasión en que el Instituto Nacional Electoral tenga un error de carácter administrativo en contra de mi persona”, dijo ante los medios de comunicación.

Multiplicidad de encuentros y llamadas

Ya se verá si se trata de un buen mensaje de cara a los amenazantes “aranceles recíprocos” que el presidente Donald Trump pretende imponerle al mundo la noche de hoy o a más tardar mañana. El caso es que ha sido más que notoria en los últimos días la colaboración que se ha establecido entre funcionarios de los gobiernos de México y Estados Unidos. Prueba de ello son la multiplicidad de encuentros bilaterales que se han estado teniendo. El más relevante, sin duda, ocurrió la semana pasada cuando la Presidenta Sheinbaum recibió en Palacio a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interna, quien ha dicho que entregó una serie de solicitudes en ese encuentro. A este encuentro hay que agregar los varios que ha sostenido Marcelo Ebrard con Howard Lutnik, secretario de Comercio, y el que ayer sostuvieron el canciller Juan Ramón de la Fuente con su homólogo del gobierno estadounidense Marco Rubio y también el del secretario Omar García Harfuch, quien estuvo ayer en Washington para encuentros en materia de seguridad. Por lo pronto, pendientes.