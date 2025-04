¿A favor o en contra de Carlota?

Nos adelantan que la vinculación a proceso de Carlota “N” por el doble homicidio cometido el pasado 1 de abril en Chalco avivará la polémica sobre la impartición de justicia para adultos mayores y la justicia por propia mano. Ambos fenómenos se presentan en este caso, pues Carlota, a sus 74 años de edad, decidió “castigar” por su cuenta a quienes supuestamente habían invadido su propiedad. La situación en torno a la septuagenaria divide opiniones, pues hay quienes aplauden su comportamiento y hasta la ven como heroína, pero otros piensan que, independientemente de su edad y de su condición de salud, cometió un delito grave y debe ser sancionada con rigor. Lo deseable es que este caso tan lamentable, en el que no parece haber ganadores, lleve a reflexionar sobre la necesidad de reforzar el combate a las mafias de invasores, algunas presuntamente ligadas a políticos, y de no hacer apología de quienes intentan suplantar a las instituciones en busca de justicia. Ahí el dato.

El juego de Corral

En los corrillos políticos de Chihuahua se comenta que uno de los primeros damnificados con el freno de mano que la Presidenta Claudia Sheinbaum le puso a la senadora de Morena Andrea Chávez, es su compañero de bancada Javier Corral. Hay quienes aseguran que Corral vio en la legisladora una posibilidad de tomar revancha en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien logró llegar al poder a pesar de las trabas de todo tipo que le puso quien era su correligionario. Pero más aún, se comenta que Corral busca vacunarse contra una solicitud de desafuero en su contra que se está cocinando en la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, toda vez que la orden de aprehensión que no pudo ejecutar el pasado 15 de agosto, está vigente. Lo que el exgobernador quizá no ha tomado en cuenta, nos dicen, es que no es del agrado de toda la 4T, y que el apoyo de Andrea, con quien se le ve muy cerca, quizá no le alcance para enfrentar lo que viene. Pendientes.

¡Fuera Piedra!

Y fue el PAN el que ayer realizó una protesta contra la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, a quien exigió renunciar tras cuestionar su papel en el caso del rancho Izaguirre y en general en el asunto de las desapariciones en el país. Las huestes albiazules, encabezadas por Jorge Romero, Ricardo Anaya, Enrique Vargas y Kenia López, entre otros, acudieron ayer a las oficinas del órgano de defensoría, en Periférico Sur, donde gritaron la consigna: “¡Fuera Piedra, fuera Piedra!”, y colocaron veladoras y una manta que reproducía la entrada del rancho de Teuchitlán, nos comentan. Ahí, nos cuentan, Romero comentó que el panismo apoya las iniciativas que se han mandado para tener mejores leyes para prevenir la desaparición. Sin embargo, el reproche fue por la muy limitada participación de la ombudsperson en la atención del problema de las desapariciones en el país. La CNDH no puede seguir secuestrada por la negligencia y la indiferencia. México necesita una defensora del pueblo, no una cómplice del Gobierno”, acusó. Uf.

Los que no toman vacaciones

Y hablando de vacaciones, vale la pena reconocer a las instituciones que no paran y que incluso durante los periodos de descanso activan acciones especiales para cuidar a quienes aprovechan para vacacionar. Hablamos por ejemplo de la Secretaría de Marina, a cargo del almirante Raymundo Morales. Y es que ayer se conoció que la Armada de México ha puesto en marcha el Plan Marina, mediante el cual desplegará a 3 mil 532 elementos navales, 355 unidades, de las cuales, 25 son buques, encargados de la vigilancia marítima y 114 embarcaciones menores, empleadas para realizar el rescate de las personas que se lleguen a encontrar en peligro en la mar; además de 8 aeronaves y 208 unidades terrestres. Dicha operación se llevará a cabo en las playas de mayor afluencia turística en ambos litorales, así como en los centros turísticos que son áreas de responsabilidad de la Armada de México, se informó ayer. Se tiene previsto que el operativo abarque del 10 al 27 de abril.

Borrando las huellas de la protesta

Dicen que no son vacaciones, sino un tiempo “para la reflexión”. Aunque, nos comentan, curiosamente los pasillos del Senado se vacían como si sí lo fueran. Mientras el país se adentra en la Semana Santa y la mayoría de mortales tienen pocos días para reflexionar, los senadores ayer pusieron los pies en polvorosa para disfrutar de los 11 días que se concedieron. Por eso ayer las escenas relevantes de la Cámara alta ya no ocurrieron adentro del edificio senatorial sino afuera, donde madres buscadoras protestaron contra el senador Gerardo Fernández Noroña, a quien acusan de actuar con insensibilidad y revictimizarlas. También, para reprochar que se lanzara con todo contra el presidente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU —instancia que abrió un procedimiento contra México— con tal de negar, dijeron, el problema de las desapariciones. Ayer llamó también la atención el fuerte despliegue de trabajadores de limpieza del Senado que acudió con la instrucción de borrar toda huella de la clausura simbólica del sitio que las colectivas llevaron a cabo. Uf.

Complicada transferencia

Y nos piden no perder de vista el tema de la transferencia de recursos de los fideicomisos del Poder Judicial que, sin decir agua va, Nacional Financiera hizo a la Tesorería de la Federación. Y es que se trata de más de 10 mil millones de pesos que tenía bajo su control el Consejo de la Judicatura Federal. El ente judicial alertó que emprenderá las acciones legales que considere necesarias, pues estos recursos serían utilizados para cubrir los pagos extraordinarios que se comprometieron para liquidar a las personas que declinaron participar en la elección del Poder Judicial. La cosa de los dineros no es menor en el PJ, porque resulta que la Asociación de Magistrados y Jueces Federales, la Jufed, denunció un retraso para cubrir pagos a quienes dejaron el cargo, pero desde el año pasado, por lo que también urgió a que la situación se regule lo más pronto posible. La cosa se complica.