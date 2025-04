Alcalde apologista

Muchas críticas le han llovido al alcalde de Tianguistengo, Hidalgo, Febronio Rodríguez Villegas, quien el sábado armó una muy ostentosa fiesta de XV años para su hija, con la actuación de José Alfredo Ríos Meza, El Komander, un cantante de narcocorridos y de melodías que hacen apología al consumo de drogas. La sola presentación de El Komander, cuando hay una tendencia a frenar las expresiones musicales apologéticas, ya es bastante censurable, nos comentan. Pero a ello se suma la organización de una megapachanga con 800 invitados, en un municipio con 79.2 por ciento de su población en pobreza. El alcalde morenista ya había provocado polémica, cuando se supo que tiene en la nómina municipal a su esposa, a su cuñada y a su concuño. Es claro que a su oficina no ha llegado la ola antinepotismo que se impulsa desde las altas esferas de Morena. Por cierto, El Komander cobra hasta 200 mil pesos por actuar una hora en una fiesta. Uf.

Sin desfile en Colima

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO La CNDH y su previsible papel

A ver, a ver… ¿Cómo está eso de que el próximo jueves no habrá desfile del Día del Trabajo en la capital de Colima? La información disponible señala que el Gobierno estatal, encabezado por la morenista Indira Vizcaíno, y los dirigentes de los sindicatos de mayor relevancia, acordaron suspender el tradicional desfile. Pero hasta el momento, nadie ha explicado las razones, lo que ha desatado una serie de especulaciones. Hay muchos que suponen que no está garantizada la seguridad ni de los participantes ni de los asistentes, debido a los altos niveles de incidencia delictiva que registra el estado. Otros piensan que ante los bajos índices de creación de empleos y el aumento en la pobreza laboral, como que no hay mucho que celebrar. Lo cierto es que el desfile del 1 de Mayo se había realizado durante décadas en Colima, con la única excepción del 2020, cuando no se llevó a cabo debido a la pandemia de Covid-19. ¿Y ahora? Rara, muy rara, nos dicen, esta decisión.

Disculpa pública

Y fue el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el que ayer le marcó la falta a su correligionario, el senador Raúl Morón, luego de que sus afines vincularan al gobierno estatal con los hechos de violencia que se presentaron el fin de semana en un acto al que acudió el legislador en Apatzingán y que acabó en zafarrancho. “Debo ser firme y exigirle al senador una disculpa pública. De él y de su equipo, de sus voceros. Por la calumnia y la denostación contra mi persona y contra mi figura como gobernador. Eso es lo que piden los estatutos de Morena, que nos respetemos. Yo he sido muy respetuoso… pero creo que sí es momento de que se ponga un alto a la calumnia, a la denostación, a querer tergiversar la realidad”, señaló el mandatario estatal. Quienes conocen de los temas políticos en la entidad, nos comentan que el también morenista se refirió sin mencionarlos al diputado Juan Carlos Barragán y al exdiputado Fidel Calderón Torreblanca, que el día de los hechos se lanzaron duro. Ya se verá qué camino toma Morón.

Conversatorios Telecom

Resulta que para calmar los ánimos por la discusión y posible aprobación de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, fue ayer el senador Adán Augusto López quien informó que habrá un periodo extraordinario para revisar a fondo la iniciativa. Y es que la propuesta ha provocado el descontento de distintos sectores de la sociedad y duros cuestionamientos de la oposición, al advertir que censuraría incluso lo que se publique en Internet. López Hernández, por lo pronto, con la mano en el freno, ya anticipó que se escuchará a todos los involucrados antes de la discusión y posible aprobación de los cambios a esa legislación. El mecanismo que se aplicará será el de los conversatorios —y no el parlamento abierto— que comenzarán el próximo miércoles. Se espera que hoy se conozca a detalle cómo es que se llevarán a cabo y la manera en que lo que ahí se trate se incorpore al dictamen que ya había sido aprobado en comisiones.

¿Y los resultados?

A casi un mes de que se lleve a cabo la elección judicial, donde estarán en juego más de 3 mil 400 cargos a ministros, magistrados y jueces, el Instituto Nacional Electoral aún no tiene claridad respecto a si habrá o no resultados la noche del 1 de junio. Y es que, a diferencia de lo que dijo la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, el pasado 4 de marzo, cuando se comprometió a tener al menos el resultado de la elección para ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misma noche de la jornada electoral, este lunes sus colaboradores reconocieron que ello aún es incierto. Ratificaron que, al tratarse de una elección inédita, no operará el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, ni habrá conteos rápidos, como se estila en las elecciones presidenciales y en las intermedias que conocemos. Es decir, no habrá tendencias de votación. A lo que sí se comprometieron, nos platican, es que el día de la elección fluirá la información tras el cierre de casillas conforme vayan avanzando los cómputos distritales, que tendrán una duración de 10 días.

La novela PT-Morena

Con la novedad de que la telenovela en la que se ha convertido el diferendo entre líderes del PT y de Morena sigue acumulando episodios. Ayer fue el senador Gerardo Fernández Noroña el que marcó su raya respecto del partido del que fue hasta hace poco una figura relevante. “Lo del PT fue una emboscada. Yo ya pinté mi raya en lo personal, pero me preocuparía que estén preparando la ruptura. No vuelvo a reunirme con ellos”, dijo el presidente del Senado, tras el fuerte abucheo que recibió durante el congreso petista que tuvo lugar el fin de semana pasado. Ayer mismo, dentro del bando del PT, fue la coordinadora de los senadores Geovanna Bañuelos la que salió a darle un apapacho a Noroña al reconocer su trayectoria y a insistir que su instituto político sigue sólido y organizado, además de que su compromiso con la Cuarta Transformación se mantiene firme. Aunque no todas las facciones del petismo piensan lo mismo. Y ya se verá si siguen estirando la liga. Pendientes.