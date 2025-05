Ovidio costó vidas

Nos recomiendan no pasar por alto la declaración que el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, hizo al periodista Joaquín López-Dóriga ayer, cuando recordó que la captura de Ovidio Guzmán, el 5 de enero de 2023, costó la vida de militares mexicanos. García Harfuch fue enfático al decir que “es importante que la gente recuerde quién lo detuvo; lo detuvieron 100 por ciento autoridades mexicanas, el Ejército”. Y sí, es cosa de recordar que durante el operativo murieron 10 militares y las autoridades tuvieron que controlar 19 bloqueos y agresiones armadas. Ocho meses después El Ratón fue entregado a Estados Unidos y actualmente se desconoce su paradero, aunque se sabe que, propiamente, en una cárcel no está. Sería lamentable, como dijo Omar, que Ovidio fuera liberado o recibiera algún beneficio merced a una negociación. Nos hacen ver que eso significaría un desprecio al gran esfuerzo que hicieron las instituciones de nuestro país para detenerlo. Veremos.

No normalizar asesinato de candidatos

Y fue el senador emecista Luis Donaldo Colosio, quien llamó a las autoridades locales y federales a no minimizar la situación que se vive en Veracruz, ante la proximidad de la jornada electoral del 1 de junio. Al expresar que no se deben normalizar las balaceras, desapariciones y asesinatos de candidatos, el legislador lamentó “la violencia que se está viviendo en este proceso electoral. México debe superar esa etapa de asesinar a sus candidatos”, dijo. Colosio Riojas recordó que 25 de sus candidatos a las alcaldías en Veracruz solicitaron medidas de seguridad debido a la situación que se vive en el estado. “No es normal; no es correcto normalizar escuchar balaceras; no es correcto normalizar las desapariciones... y tenemos que empezar por reconocerlo desde las más altas esferas del Gobierno”, advirtió. El hijo del candidato presidencial asesinado en 1994 ha dicho que la ciudadanía exige a todos los órdenes de gobierno que se puedan celebrar comicios seguros, tranquilos, donde la gente decida de manera libre quién debe tomar el rumbo de su ciudad. Ahí el dato.

Otro golpe al crimen en la CDMX

Y fueron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México quienes detuvieron a Israel “N”, identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación y líder de una célula delictiva que opera en Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco, dedicada a la extorsión, venta y distribución de droga. La captura se realizó gracias a un par de cateos en los que los agentes de la dependencia que encabeza Pablo Vázquez actuaron en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia, la secretaría de la Defensa y de Marina, así como la Guardia Nacional. En estas acciones aseguraron varias dosis de aparente droga, vehículos y cartuchos útiles y se detuvo también a Rosario “N” de 34 años, Brandon “N” de 25 años y Dany “N” de 33 años. De acuerdo con las indagatorias, Israel “N” Empezó a controlar la célula, tras la detención de Eduardo Morfín Vidales, alias El Valle, originario de Michoacán, detenido el 8 de agosto de 2024, tras la ejecución de tres órdenes de cateo en Xochimilco. Se trata de un golpe relevante al crimen en la capital.

Le llueve a la elección judicial

En un par de foros distintos, analistas que en algunos casos han sido funcionarios en posiciones cercanas a la materia electoral han hecho fuertes cuestionamientos a la elección judicial. “Será una elección absolutamente anómala, plagada de problemas, y que rompe con la logística, credibilidad y calidad”, han señalado. Jorge Alcocer, por ejemplo, apuntó que esto representa la desintegración de lo que se construyó en cuatro décadas y María Marván advirtió que “se han roto todas las garantías de una elección democrática, justa e imparcial y lo más grave es que estas decisiones son precedente para las elecciones que vienen para 2027 y 2030”. Lo anterior en un foro organizado por Somos MX. En tanto, el exconsejero Lorenzo Córdova, anotó en una mesa organizada en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, fallas en temas como la legitimidad de los candidatos, la eliminación de conteos rápidos, los mecanismos para conocer los resultados, la falta de vigilancia… Y no sólo eso, en ese foro, el investigador Javier Martín Reyes señaló que lo peor está por venir. Uf.

Respuesta en Veracruz

Dentro de la compleja situación por la que atraviesa Veracruz debido a la violencia en las elecciones municipales, la buena noticia es la detención de un presunto implicado en el asesinato de la candidata de Morena al municipio de Texistepec, Yesenia Lara. La captura de quien también está relacionado con el homicidio del exalcalde Saúl Reyes, en diciembre de 2022, estuvo a cargo de personal de Policía Estatal, Armada, Ejército, Guardia Nacional y Fiscalía local, lo que habla de una respuesta institucional coordinada por parte de las autoridades estatales y federales ante la crisis. Hay quienes creen que no es momento de echar las campanas al vuelo, pues la suspensión de las campañas en Texistepec de los candidatos del PAN y de PT metió ruido. Pero muchos otros piensan que la detención en el corto plazo de un generador de violencia regional es una buena señal, pues con ello se envía el mensaje de que las autoridades no están cruzadas de brazos. Pendientes.

Planchan morenistas ley Telecom

Tras las críticas en su contra por estar ausente en el conversatorio previo, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Pepe Merino, se reunió con legisladores para revisar técnicamente la nueva Ley de Telecomunicaciones. El encuentro privado, en el que se reunió sólo con senadores y diputados morenistas, tuvo un tono conciliador y dejó en claro que el polémico artículo 109, con el que, se ha acusado, se abriría la puerta a la censura digital, está en la cuerda floja, pues podría modificarse o simplemente desaparecer. Morena insiste en que se construye una ley con apertura y sin simulaciones, aunque no pocos han advertido que la vigilancia ciudadana será clave. Senadores como Enrique Inzunza y Raúl Morón aseguran que escucharán todas las voces, pero subrayan que la última palabra será del Senado, no de los funcionarios técnicos. Por lo pronto, de lo que resulte al final, atentos.