Noroña, lapidario con Andy

Resulta que la reacción más negativa hacia la carta de Andrés Manuel López Beltrán no vino de la oposición, sino de su propia casa. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en principio dijo no creer que Andy hubiera redactado la misiva, porque “no le veo que sea su estilo”. Y cuando se le aclaró que fue difundida en sus redes, entonces lanzó su frase lapidaria: “Sea quien sea que la haya hecho, es malísima”. Noroña intentaba defender al hijo del expresidente López Obrador ante las críticas por sus vacaciones en Tokio, pero terminó por golpearlo más, al poner en duda su argumento de que estaba extenuado, o el haber hecho una distinción entre “mis adversarios” y “los conservadores” o todo a la vez. Por cierto, hay quienes piensan que la forma en que el propio Noroña ha intentado justificar sus viajes de lujo tampoco han sido muy convincentes, que digamos, así que no es la voz más autorizada para hacerle señalamientos a Andy. Uf.

Ahora, Layda en Holanda

Otra militante de la 4T que busca mitigar sus “extenuantes” jornadas laborales es la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a quien se le vio el pasado martes, junto a su hermana Laura, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, haciendo fila para tomar un vuelo hacia Ámsterdam. No se tiene conocimiento de que tuviera programada una gira de trabajo, por lo que la conclusión entre usuarios de redes sociales fue que se trata de unas vacaciones doradas, en una de las ciudades más caras de Europa. No faltó el ocurrente que comentó que la mandataria se fue lejos del país para reflexionar sobre la censura que impuso a un periodista en Campeche, o sobre la impunidad en torno a la violación tumultuaria que sufrió una joven presuntamente a manos de tres brigadistas de Morena. Lo mejor, dicen algunos, será esperar a que Layda nos explique qué fue a hacer a la capital de Holanda, siempre y cuando no se tarde 10 días en hacerlo. Pendientes.

Sólo ilusión con Gutiérrez Luna

Casi le da un infarto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, cuando se enteró, por los medios, que “solicitó licencia por tiempo indefinido”. El diputado de Morena estaba un poco acalambrado por la revelación del lujoso guardarropa de él y de “Dato Protegido”, valuado en más de cuatro millones de pesos. Ante la escalada de la “noticia”, se aclaró que el secretario de la Mesa Directiva de la Permanente, Waldo Fernández González, pronunció su nombre en lugar del de Rigoberto Salgado Vázquez. En el aire quedó la duda de si se trató de un error, o de si alguien en los órganos técnicos de la cámara, todos dominados por la 4T, incluyó a Sergio en las licencias del día, como para ver qué pasaba. Por otro lado, el anuncio hizo a muchos ilusos pensar que por fin uno de los morenistas señalados por sus excesos había tenido un poco de pudor y por eso dejaba su cargo. Nada de eso. Gutiérrez Luna sigue tan campante en su curul. Uf.

Sentencia sin materia

Lo que, nos dicen, ya no generó mayores consecuencias en la Secretaría de Educación Pública, fue la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre libros de texto, emitida, como uno de sus últimos suspiros, ayer. Y es que, aunque se resolvió a favor del expresidente del INE, Lorenzo Córdova, un amparo para que deje de ser mencionado en los libros, resulta que el fallo no afecta en nada a los 140 millones de ejemplares del ciclo escolar 2025-2026, porque la referencia ya había sido eliminada desde hace más de un año. Nos comentan que en la SEP lo tienen claro: se cumplirá lo que dicta la ley, pero también se cuidará que el sistema educativo no se convierta en rehén de litigios con carga política. En la dependencia a cargo de Mario Delgado no tienen duda de que la prioridad es la educación diaria, por lo que quienes tienen a su cargo la conducción de esta tarea no se distraen en temas ya superados. Ahí el dato.

May busca eludir al Congreso

Muchas críticas ha generado la decisión del gobernador de Tabasco, Javier May, de presentar una iniciativa para que no tenga la obligación de acudir físicamente a entregar su informe anual de labores al Congreso. Desde que asumió el cargo, el mandatario ha optado por presentar informes trimestrales, fuera de la normatividad y en eventos controlados, con invitados especiales cuidadosamente seleccionados. Ahora pretende institucionalizar esos miniinformes y bajar de nivel la rendición de cuentas anual que tradicionalmente se hacía ante el Legislativo. Es tanta la prisa porque se apruebe su iniciativa, que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, Jorge Bracamontes Hernández, ya anunció la realización de dos periodos extraordinarios de sesiones, uno en este mes y otro al inicio de septiembre. La oposición ya adelantó que votará en contra de la iniciativa, pero May confía en la aplanadora de la 4T. Veremos qué pasa.

Té fantasma en el Senado

En medio de gritos y manotazos y con un té fantasma para los nervios como testigo, en plena sesión de la Comisión Permanente empezó a correr la versión de que el oficialismo en San Lázaro está dispuesto a ceder la Presidencia de la Mesa Directiva para el próximo año a la oposición. Entre las curules empezó a sonar el nombre de la panista Kenia López Rabadán, conocida por su verbo afilado y confrontativo y quien fuera pieza clave en la campaña de la ahora excandidata presidencial aliancista Xóchitl Gálvez. A los observadores no se les escapa el dato de que en las últimas semanas Kenia ha mantenido un perfil discreto, algo que muchos consideran una estrategia para vender una imagen de moderación y tolerancia, atributos que se requieren para encabezar, de manera institucional, los trabajos en San Lázaro. Es algo que, nos hacen ver, no siempre demostraron los morenistas que actualmente están al frente de las dos cámaras del Congreso. Pendientes.