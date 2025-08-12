› Les guste o no les guste

A ver, a ver… ayer la Fiscalía de Veracruz informó, por una parte, que la maestra Irma Hernández murió por la tortura que sufrió de parte de sus captores. Pero en la misma conferencia, la titular de la institución, Verónica Hernández Giadáns, defendió la teoría del infarto; reivindicó la necropsia que fue realizada por un médico cuyo perfil académico evitó precisar e informó que los cuatro agresores que están detenidos no están acusados de homicidio, sino sólo de delitos contra la salud y secuestro agravado. Apenas el pasado 5 de agosto, la gobernadora Rocío Nahle afirmó que la profesora jubilada murió de un infarto “les guste o no les guste”. Y menos de una semana después, la fiscal presenta dos versiones: la muerte provocada por la tortura y la del infarto. Nos piden no perder de vista que en este crimen de alto impacto lo que medió fue una violencia brutal, la cual, nos dicen, es imposible obviar. Violencia, por cierto, que en la entidad sigue siendo un asunto pendiente de resolver, les guste o no les guste.

› Realidad alterna en Colima

Nos hacen ver que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, vive en una especie de realidad alterna. Y es que, durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz, celebró que se tuvo “un fin de semana muy productivo”. Pero quienes están al tanto de los hechos, documentaron que el periodo comprendido entre el viernes y el domingo estuvo caracterizado por una ola de violencia, que incluyó el asesinato a balazos de una mujer de 72 años de edad en la colonia Paraíso, de la capital. Horas antes, en la madrugada, se registró la quema de tres vehículos y una tienda de conveniencia en distintos puntos, también en la ciudad de Colima. Y el domingo por la noche aparecieron dos cuerpos calcinados dentro de una camioneta, en la carretera Villa de Álvarez–El Carrizal, y hubo un ataque armado en la comunidad de Tepames, con saldo de un muerto. Quedó claro, nos dicen, que doña Indira tiene un muy singular concepto de la productividad. Uf.

› ¿La electoral en las calles?

Todo parece indicar, nos comentan, que además de los foros y consultas oficiales que se anunciaron ayer en la conferencia mañanera, como parte de una ruta crítica de cinco meses rumbo a la definición de la reforma electoral, habrá además foros paralelos. Fue el expresidente del INE, Lorenzo Córdova, quien ayer anunció que sí participará, si lo invitan, en los espacios que abran las instancias de gobierno, pero dijo que se tendrán que organizar discusiones en sitios independientes y autónomos y anticipó incluso la posibilidad de salir a las calles a “defender a las instituciones electorales”. En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, nos comentan, dio cuenta de un dato importante relacionado con los plazos de la reforma en caso de que se vaya a aplicar en los próximos procesos electorales, pues ese plazo vence en mayo del año próximo. Con ello, el margen para que quede procesada, aprobada y publicada será de 9 meses. ¿Es mucho o poco? Pendientes.

› Silencio ante el exceso

Penosísimo, nos comentan, el caso de la morenista Nathaly Chávez, suplente de la senadora Luisa Cortés, quien fue exhibida en las benditas redes pretendiendo evitar la aplicación del alcoholímetro en Oaxaca argumentando que tiene fuero. Y de plano, nos dicen, está para enmarcar y colgar en el muro de las frases más lamentables, esa suya de que “vengamos pedos o no vengamos pedos… habemos gente que tenemos fuero”. Si acaso había bebido y decidió manejar lo menos que podría haber hecho era someterse a la sanción administrativa, que en la entidad va de los mil 200 a los 3 mil 600 pesos, pero eso de ponerse a alegar con los policías para tratar de convencerlos de que tiene fuero por ser suplente, de plano no ayuda en nada a Morena en momentos en los que este partido pretende salir de otra serie de escándalos. Nos hacen ver, por cierto, que hasta anoche no se conocía pronunciamiento alguno de la dirigencia morenista local ni de la Comisión de Honestidad sobre el comportamiento de Nathaly.

› El próximo viaje de Noroña

Quien ya anda preparando un nuevo viaje es el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña. Será un tanto distinto a otros, pues espera ir nada más y nada menos que a Palestina, a invitación de este gobierno, para reunirse con autoridades y recorrer los campos de refugiados, así como abordar el tema de los niños huérfanos. Esto, luego de que desde el Gobierno se viera con buenos ojos darles asilo en México. El morenista no estableció una fecha exacta del viaje, aunque dijo que podría ser después del 1 de septiembre, cuando entregue la estafeta de la Mesa Directiva del Senado. Fernández Noroña aclaró que esta invitación se realizó desde junio pasado, pero por compromisos legislativos no ha podido ir. Así que en cuanto pueda, explicó, “la voy a atender para coadyuvar en esta iniciativa para rescatar niños huérfanos (…)”. Como se aprecia, podría estar distante de un viaje de turismo legislativo. Como sea, atentos.

› La última y nos vamos

Y este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebrará la última sesión de pleno con el modelo establecido hace 30 años en la reforma del expresidente Ernesto Zedillo. Antes de dar el mazazo final, el pleno resolverá 86 juicios de inconformidad contra la elección de dos magistrados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se espera no prosperen, en virtud de que la mayoría de los quejosos están legalmente impedidos para impugnar. La duda se mantiene respecto a si este martes, en su última sesión, se abordará el tema de la prisión preventiva oficiosa, que se encuentra enlistado desde hace más de un año a través de dos proyectos de los ministros Margarita Ríos-Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, o lo dejarán en manos de la nueva integración de la Corte. ¿Habrá caras largas, aplausos o reclamos? Veremos.