› Pleitos en Tepoz

Sigue dando el caso de Gerardo Fernández Noroña y su casota en Tepoz. Y es que resulta que el senador este fin de semana abrió un frente contra el presidente municipal, Perseo Quiroz, quien previamente lo acusó de no pagar el predial del inmueble. “El alcalde de Tepoztlán es un incompetente, yo no tengo propiedades en Tepoztlán, por ello no tengo que pagar impuesto predial”, escribió el morenista en las benditas redes, al tiempo que reveló un documento de pago por 3 mil 777 pesos que cubrió en marzo pasado “la persona dueña de la casa que estoy pagando”. Y aprovechó para cuestionar si “¿es desorden administrativo o corrupción en Tepoztlán?”. El caso es que no es el único problema de la casa. De acuerdo con habitantes que protestaron el viernes, ésta no puede ser escriturada sin previa aprobación de una asamblea comunal. Por lo que la compra estaría en una situación irregular. Uf

› Y ahí mismo, negocios

Y en abono al sospechosismo resulta que el colaborador de Noroña, Emiliano González, el hombre de verde que terminó en el piso el miércoles pasado en medio del episodio de violencia que se desató en el Senado —el mismo que luego apareció con venda y collarín— tiene nada más y nada menos que tres restaurantes. ¿En qué lugar? Pues en Tepoztlán. Y además tiene otro en un local en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Así lo reveló el periodista Jorge García Orozco, quien ha hecho una interesante labor de escrutinio en torno al legislador. Y bueno, pues resulta que también descubrió que esos restaurantes reciben apoyos del programa Jóvenes Construyendo el futuro. Por cierto que sobre La Creperra, uno de los establecimientos referidos, alguien en Google Maps hizo una muy favorable reseña y le puso 5 estrellas. Ese alguien dice llamarse Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué tal?

› Atorón en San Lázaro

Con la novedad de que en San Lázaro, Morena no dejó que un representante del Partido Acción Nacional asumiera la Mesa Directiva que será la encargada de recibir el Primer Informe de labores de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Los morenistas decidieron darle un pilón de cinco días a su compañero de bancada, Sergio Gutiérrez Luna, quien actualmente preside la Cámara de Diputados. Esto luego del estira y afloja al interior de Morena, en el que algunos grupos, como el de Dolores Padierna y Alfonso Ramírez Cuéllar, se inconformaron con que la panista Kenia López Rabadán ocupara la presidencia y obligaron a su coordinador Ricardo Monreal a volver a negociar con los panistas. Elías Lixa, coordinador del PAN en San Lázaro, presentó entonces cuatro propuestas que siguieron metiendo en aprietos a los guindas: López Rabadán, Margarita Zavala, Germán Martínez y Federico Döring. Y es que claramente son perfiles críticos de la 4T que no pocas veces les han sacado canas verdes. Pendientes.

› “Hasta nos ayuda”

Que sus acciones son una ayuda para la Cuarta Transformación, dijo la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, respecto al presidente del PRI, Alejandro Moreno, y los manotazos y empujones que la semana pasada propinó al senador Gerardo Fernández Noroña y a uno de sus colaboradores. La lideresa del partido guinda refirió sin reserva que la conducta de Alito termina por darles la razón por lo que se refiere a la decadencia en la que el oficialismo ve a la oposición en México, a la que además criticó, porque su estrategia política en tiempos recientes no se ha basado en propuestas ni proyectos, sino sólo en criticar al actual gobierno. “Él representa la corrupción, la violencia, el cinismo, los lujos, bueno, toda la investigación que hay de cuando gobernó Campeche. Entonces, creo que dibuja muy bien a la oposición y en todo caso hasta nos ayuda”, dijo. Y es que no pasa desapercibido para varios el episodio violento ocurrido durante el cierre de la Comisión Permanente en el que el priista hasta le robó parte del reflector que tenía asolado a Noroña. Ahí el dato.

› Marchas y mensajes

Y más que el Gobierno o incluso Morena, nos hacen ver que quienes tendrán que echar un vistazo a la movilización que ayer encabezó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo, son los mandamases y figuras políticas relevantes de los partidos de oposición. Lo anterior, nos comentan, porque independientemente de que el discurso se haya centrado en críticas al guinda y a la 4T, también se subrayó el carácter “ciudadano” de la marcha, algo que antes ya ha ocurrido, precisamente para posicionar políticamente a determinadas figuras que no cuentan con suficientes arropos en las estructuras partidistas tradicionales a cuyas dirigencias ven más como lastre que como apoyo. Por lo pronto, a la movilización a la que bautizaron como La Resistencia acudieron personajes como Xóchitl Gálvez y Claudio X. González. Y se destacó que es “una resistencia que no pertenece a un partido político ni a una ideología ni a un color”.

› Amor con amor se paga

Hay una máxima de la 4T tiene que ver con la reciprocidad de apoyos entre integrantes del movimiento de la 4T, y nos aseguran que quien la sigue a pie juntillas es la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, con la Presidenta Claudia Shienbaum. Y es que la mandataria estatal se ha empeñado y ha sido constante en el esfuerzo de mostrar el respaldo al Gobierno federal de la entidad que, además, es la que más peso electoral tiene en el país. Nos cuentan que ya sea con reuniones o a través de eventos, quien ha estado confirmando ese mensaje es Horacio Duarte, que igual se ha reunido con Ricardo Monreal que con diputadas y diputados federales y locales para seguir marcando línea política en ese sentido. Por ello, nos señalan, es por supuesto más que previsible que la maestra haga patente su apoyo a la Presidenta en su Primer Informe en Palacio Nacional. Es un apoyo también al proyecto de nación que se encuentra en su segundo piso, nos comentan.