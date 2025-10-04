› El mensaje de Larrea a AMLO

No pocas cejas se levantaron ayer con el anuncio que hizo Grupo México, de Germán Larrea, de una oferta para adquirir el 100 por ciento de Banamex. Es sabido que el empresario, considerado el segundo hombre más rico del país, ya había tenido en la mira la adquisición de esa institución bancaria en el sexenio pasado, aunque finalmente no la concretó, en parte por la relación ríspida y tirante que tuvo con el gobierno del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien tomó decisiones en materias ferroviaria y minera que afectaron a las empresas de Larrea. Entre ellas, nos recuerdan, la expropiación de un tramo de 120 kilómetros de Ferrosur. Pero el gobierno de AMLO concluyó y ayer Larrea dio cuenta de que su interés por Banamex está intacto. No ha pasado desapercibido que en su propuesta de compra, aun sin presentarse de manera formal, para muchos hay un mensaje al exmandatario. Vueltas que da la vida.

› Tiempos distintos

Y a propósito del caso de la venta de Banamex, nos recuerdan que cuando se anunció la compra del 25 por ciento de las acciones por parte del empresario Fernando Chico Pardo, éste subrayó su confianza en la gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Es una inversión personal muy relevante, y mucho me animó la confianza que tengo en el gobierno de la Presidenta Sheinbaum y en su proyecto de país”, declaró. Por eso ahora, a partir de las fuertes apuestas que se lanzan por empresas como Banamex, nos piden no perder de vista que algo ha cambiado. En la administración pasada el sector empresarial movió sus inversiones con pies de plomo, ante señales que no les daban certidumbre. En la administración de Sheinbaum, tras un año de gobierno, está claro que en el sector aprecian mayor apertura y, aún en medio de circunstancias complejas en temas del exterior, mayor certidumbre para invertir. Ahí el dato.

› Defender lo indefendible

Así que el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara salió en defensa de la reserva que coló de última hora a la reforma en materia de amparo y que incorporó la retroactividad en los juicios. Ello a pesar de que su acción no sólo no agradó al Poder Ejecutivo ni a legisladores o expertos en Derecho, sino que ha venido a obstaculizar el proceso natural de aprobación. “El espíritu del legislador, en la reserva, es dar mayor certeza y seguridad jurídica a los juicios en trámite y fortalecer la aplicación efectiva de la justicia en México”, publicó en redes. Y agregó: “Mi postura fue y es que ningún ciudadano pierda derechos adquiridos, pero lo que se logra es impedir que se abuse del amparo para retrasar sentencias firmes y evadir el cumplimiento de la justicia”. Ahí su dicho. Y eso que ayer, la mañanera en Palacio se ocupó para exponer por qué la redacción del senador no fue la mejor y para pedir que se corrija. Y todo con tal de no aceptar que la regó, nos comentan.

› Apoyo federal

Vaya amanecer el que vivió ayer Zacatecas, entidad gobernada por el morenista David Monreal, nos cuentan. Y es que resulta que en diversas carreteras, grupos del crimen organizado protagonizaron quemas de vehículos (al menos 37) y bloqueos. Lo anterior ocurrió en municipios como Calera, Villanueva, Fresnillo, Río Grande, Cuauhtémoc y Sombrerete, según se informó. Imágenes de tractocamiones envueltos en llamas en medio de las carreteras pudieron conocerse por la difusión que los propios testigos y afectados hicieron en las benditas redes. Ayer, el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes, consideró que los cierres de carreteras son una respuesta a los resultados en operativos recientes. En la entidad la percepción de inseguridad, gracias al apoyo que se ha recibido de la Federación, había estado bajando, aunque aún se encuentra en niveles altos (80.7%). Así que ayer, las autoridades estatales volvieron a estirar la mano y pidieron a la Federación apoyo ahora para reforzar seguridad en carreteras “para que podamos circular con tranquilidad”. ¿Qué tal?

› Contra los stickers

Y fue el diputado morenista Armando Corona el que saltó a la fama luego de proponer que se aplique una sanción de 6 años de cárcel a quien haga stickers, memes o imágenes sobre otra persona, para ridiculizarlo, sin su consentimiento. El legislador considera que lo anterior representa una forma moderna de violencia que no se debe normalizar ni permitir. En esta parte podría tener razón, nos comentan, sin embargo, prendió alertas el que en su iniciativa la penalidad se incremente cuando la acción sea cometida contra servidores públicos, pues podría ser un mecanismo de políticos para acallar críticas o cuestionamientos. Ante las críticas, Corona difundió un video en el que se compromete a suprimir la parte que podría limitar la libertad de expresión. También lo hizo para tratar de parar la lluvia de memes y stickers que le cayó encima al conocerse su propuesta. Uf.

› Buenos golpes

Buenos golpes, nos hacen ver, los que dieron ayer fuerzas del orden en tres entidades distintas. La fiscalía capitalina, a cargo de Bertha Alcalde, llevó a cabo la captura de Liliana “N” a quien se identifica como hija de Felipe de Jesús Pérez, alias El Ojos, que en vida encabezó el denominado Cártel de Tláhuac. La detenida en Cuautla, Morelos, es acusada de asociación delictuosa y se ha hecho notar que se trata de la última de la estructura de ese grupo delictivo. Ayer mismo cayó un brazo operativo de La Barredora, Guadalupe Luna Hernández, en el municipio de Villahermosa. Conocido como El Coyote, es señalado como generador de violencia. Mientras, en Colima, en el municipio de Villa de Álvarez, fuerzas federales lograron la detención de Rayberth “N” alias El Rayo, identificado como jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación. Cayeron así tres integrantes de tres grupos criminales distintos.