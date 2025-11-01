› Eduardo Ramírez y su arropo a Taibo II

Flaco favor, nos comentan, el que se hizo ayer el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, al tener a Paco Ignacio Taibo II como invitado estelar en el lanzamiento del programa estatal “Chiapas, leyendo por la paz”. Y es que el director del Fondo de Cultura Económica no ha planteado ni media disculpa —y todo parece indicar que no lo hará—, luego de generar indignación entre quienes defienden las causas de las mujeres al señalar aquello de “si partimos de la cuota, un poemario, escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer no merece que lo mandemos a una sala comunitaria…” Por lo pronto, nos comentan, ayer escritoras, académicas, promotoras culturales y colectivas protestaron frente a la librería José Emilio Pacheco del FCE, ubicada en la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. “Las mujeres no somos cuota, somos presencia viva”, le expresaron. Uf.

› Maldonado, a Gobierno en Morelos

Relevante, nos comentan, la designación de Édgar Antonio Maldonado como secretario de Gobierno en Morelos. Ayer la gobernadora Margarita González Saravia dio cuenta de que el nuevo segundo a bordo en la administración estatal —tras el lamentable fallecimiento de Juan Salgado Brito— es quien hasta el jueves pasado fuera fiscal del estado y antes se desempeñara como consejero jurídico del gobierno estatal. Nos cuentan que la mandataria estatal destacó la preparación académica y trayectoria del nuevo secretario, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con maestrías en Derecho Electoral y Administración Pública, así como una especialidad en Políticas y Gestión Pública por la Universidad Anáhuac. “Es una persona que, a pesar de ser joven, tiene una amplia experiencia en el desarrollo de trabajos importantes”. Ahí el dato.

› ¿Seguirá unida la 4T?

Resulta que hasta el momento no hay certeza de que los partidos que forman parte de la 4T se mantengan juntos de cara a las elecciones del 2027. Ciertamente falta bastante para entonces, pero es sabido que muchos procesos internos de cara a esos comicios tendrán lugar en el 2026. El caso es que, acelerando un poco el paso, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, pidió ayer al PVEM y al PT mantener las alianzas en todo el país. “El proyecto de país es el que nos une… Creemos que es importante mantener la alianza, pero de una vez adelantamos que nos gustaría que en el 2027… en todo el país, podamos ir juntos”. En el caso del Verde ya hubo una primera respuesta de una de las cabezas de ese partido, Manuel Velasco. La alianza legislativa en torno al proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum va a seguir, ha dicho, pero para definir posiciones en las entidades —habrá 17 en juego— se tendrá que conocer el sentir de las dirigencias estatales. O sea, no hay un sí en automático. Ahí el dato.

› Y ahora en Las Ramblas

Y la nueva escala del senador con licencia Gerardo Fernández Noroña, tras haber estado en Dubái y antes en Cisjordania fue Barcelona. Y, como no podría ser de otra manera en estos tiempos, ahora habría sido captado en caminata por Las Ramblas, el famoso y turístico paseo lleno de edificios históricos, teatros y restaurantes. El periodista Alejandro Cacho informó sobre la presencia del legislador en ese icónico bulevar y difundió una serie de fotos. Y luego las benditas redes se encargaron de dar cuenta de cómo sí es posible concluir un viaje con fines “humanitarios”, como lo definió el morenista, en uno con fines recreativos. Y también revivieron la polémica sobre la afinidad del legislador a darse algunos lujitos. Hubo también quien advirtió que aun con el viaje de Noroña, las cosas seguirán igual en Gaza, pero eso sí: podrá decir que lo paseado ya nadie se lo quita. ¡Cómo son!

› El problema de los vuelos

Con la novedad de que el sector aeronáutico y el Gobierno federal están dando pasos para atender el veto que esta semana impuso el gobierno de Donald Trump a 13 vuelos de aerolíneas mexicanas desde el AIFA. La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió ayer con directivos de las líneas afectadas: Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris, además de autoridades de los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y el Felipe Ángeles, el titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente y la subsecretaria de Transportes de la SICT, Tania Carro. “Creemos que con el gobierno de los Estados Unidos vamos a llegar a un reconocimiento de esta situación y a un acuerdo”, señaló en su mañanera de ayer la mandataria. No se avizora por lo pronto que se revoque la decisión de trasladar los vuelos de carga al AIFA. Pero tampoco una negociación fácil en la que, señalan expertos, EU aparece como el agraviado y tiene el sartén por el mango. Pendientes.

› Días cargados

Más que cargada estará la chamba para los diputados la próxima semana, porque nuevamente, tras los desaguisados que varios de ellos protagonizaron, habrá sesiones presenciales en San Lázaro. En éstas se discutirá y aprobará el Presupuesto de Egresos de la Federación los días martes, miércoles y jueves. En la primera se abordará la discusión en lo general y los dos días subsecuentes, en lo particular. Serán relevantes estas dos últimas pues ahí se revisarán y debatirán las reasignaciones del gasto, pues ya se ha informado que al Poder Judicial se le quitarán 15 mil millones de pesos para pasarlos a otros rubros. Nos piden no perder de vista que uno de los temas que levantará polémica será precisamente el de si se establece oficialmente o no en el documento una partida para cubrir las indemnizaciones de los juzgadores que optaron por aceptar su salida tras no sumarse a lo establecido en la reforma al PJ. Y es que ese reclamo se reactivará pronto. Pendientes.