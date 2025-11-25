› Fallo de trascendencia

Relevante, nos comentan, una resolución reciente de la Corte, en la que se favoreció el interés superior de la niñez en un caso que, nos aseguran, sentará precedente. Se trata de un amparo con el que una madre pidió ayuda, porque tras su divorcio, el padre de su hijo dio la casa, en la que la mujer y su hijo diagnosticado dentro del espectro autista habitaban, a su nueva esposa. Los tribunales que atendieron en primera instancia el caso dieron la razón a la nueva dueña con fundamento en el derecho de propiedad. Sin embargo, al llegar a los ministros, éstos, a propuesta de la ministra Yasmin Esquivel, decidieron de manera unánime que un juez no puede ordenar un desalojo porque, en el caso, el inmueble está vinculado a la obligación alimentaria de un padre hacia un menor que, además, tiene una discapacidad. En este asunto, nos aseguran, la Corte juzgó bajo una perspectiva de infancia, discapacidad y género. Ahí el dato.

› Empresarios y banqueros en Palacio

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien, nos comentan, ayer mandó un mensaje de proximidad al sector empresarial, al reunirse en Palacio con el empresario Carlos Slim y con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. De acuerdo con la información que se conoció del encuentro la mandataria revisó con ambos las expectativas económicas del país y en particular platicaron “sobre los buenos pronósticos de la economía en México al cierre de 2025 y para 2026”. Nos hacen ver que no fue el único encuentro que tuvo ayer con personajes relacionados con el capital en el país, pues Palacio Nacional también difundió imágenes de la reunión que sostuvo con el director ejecutivo del banco HSBC, Michael Roberts y con el director general de HSBC México, Jorge Arce, con quienes conversó, se informó, “sobre las grandes oportunidades para nuestro país”.

› Polémica por la autoría de las 40 horas

Nos comentan que la iniciativa para reducir de 48 a 40 horas la semana laboral en México ha causado controversia y no necesariamente por lo que puede implicar tanto para empleados como para empleadores, sino más bien porque, nos dicen, hay actores políticos que se están peleando la autoría. Ayer, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, refirió que la propuesta de ley es de la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Es un compromiso que ella tiene”, dijo, frente a las presiones naranjas para que el tema se discuta y apruebe a la brevedad, como expresó la diputada Ivonne Ortega, molesta por el anuncio de que posterga su aprobación hasta 2026, para hacer un mejor análisis del proyecto. Movimiento Ciudadano, dijo Monreal, “es un partido que está buscando cómo lograr efectos electorales y tiene razón, digo, yo no califico su trabajo, pero es un compromiso que la Presidenta hizo en campaña”. Además, remató, “Morena fue el primer partido que sacó esta propuesta desde la legislatura pasada”.

Fox reciclado

Con la novedad de que el expresidente panista Vicente Fox, quien hace unos días sumó su respaldo a la marcha de la Generación Z —incluso portando la playera con la imagen que caracteriza a esa movilización—, sigue dando cuenta de la vigencia de aquello de que la juventud es un estado mental —él tiene 83 años—. Y es que resulta que ahora está lanzando un nuevo proyecto político propio denominado Vértice MX. Hay quien supone que el impulso que trae el guanajuatense, podría representar un movimiento que corra de manera paralela y no necesariamente sumado al Partido Acción Nacional. No sería la primera vez que el exmandatario se vaya por la libre, nos cuentan. Ya Fox quiso volver en las elecciones pasadas, pero algunos excesos verbales que le pegaron a Xóchitl Gálvez lo forzaron a guardarse. Ahora se verá si jala este proyecto con el que plantea “defender la democracia, las libertades, la paz y la economía de mercado”, y al que ha invitado a sus seguidores a adherirse con miras a las elecciones federales de 2030. ¿Qué tal?

› La CNTE siendo la CNTE

A muchos podría no parecerles nueva la noticia, lo que sí refleja es un refrendo de una manera de proceder que suele tener efectos colaterales. ¿De qué se trata? Bueno, pues resulta que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación le subirá dos rayas a sus protestas, pues ha anunciado que buscarán manifestarse en todos los puntos a los que acuda la Presidenta, para tratar de ejercer presión para que sus demandas se cumplan con mayor rapidez. “Vamos a estar en todos los eventos donde esté la Presidenta para que no se pongan otros términos… exigimos que nos reciba el documento personalmente”, refirieron ayer profesores adscritos a esa organización. Ha quedado claro, porque así lo ha informado el Gobierno, que el costo de sus demandas representaría una importante afectación a las finanzas públicas. Y es que piden, por ejemplo, la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el fin de las Afores, aumento salarial superior al 10%, derogación de la Reforma Educativa de 2019, entre otras. Van pues, como en otras ocasiones, a la presión directa.

› Nomás de invitado

Que sólo va de invitado, dijo el diputado Luis Gerardo Sánchez, del PRI, luego de que en la Secretaría de Gobernación se informara que en las protestas que realizan transportistas y productores agrícolas hay participación de integrantes de la oposición, lo que da cuenta de una politización de esa protesta. Fue durante la conferencia de prensa convocada ayer por el Gobierno que el subsecretario César Yáñez dio cuenta que quien encabezaba los bloqueos en San Luis de la Paz, era el legislador tricolor. Ayer mismo el diputado buscó desmarcarse sin desmarcarse tanto: “Me pidieron que los acompañara derivado de que yo hice un foro de información sobre la Ley de Aguas la semana anterior, y ellos me pidieron que les hiciera el favor de acompañarlos a su manifestación, y también me pidieron que les recibiera un pliego petitorio para que yo lo pudiera llevar a la Cámara de Diputados el día de mañana”. Dijo que el paro no lo hace él, sino gente que espera desde hace tiempo que se le escuche. “No soy yo, es todo el país”. Ahí el dicho del diputado priista.