› Ocurrencia mediática

Pues con la novedad de que la bancada del PT en el Senado ya busca la manera de abrir un nuevo frente contra la oposición. La idea, planteada por el senador Alejandro González Yáñez, es ir al “combate mediático”. ¿Y cómo lo pretenden hacer? Bueno, pues con la creación de lo que denominan “Sistema Nacional de Comunicación del Estado Mexicano” que implica abrir un canal de televisión nacional, una cadena de radio también con alcance en todo el país, un periódico y una agencia de noticias. “Alguien dirá que ya tenemos Canal 11, Canal 14 y Canal 22 como medios públicos, pero no es suficiente”, consideró el legislador. A muchos les ha parecido un exceso si se considera que el horno presupuestal no está para bollos. Sobre todo porque se trataría de crear nuevas entidades descentralizadas con patrimonio propio. O sea, más burocracia. Está bien que a unos se les ocurran unas cosas y a otros otras, nos comentan, pero no es necesario llevar todo a la tribuna. Uf.

› Santa llega al Senado con Grandeza

Y qué sorpresa se llevaron —o no— los senadores de la 4T, quienes recibieron ayer un lote de Grandeza, sí, el nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Nos dicen que el título de la publicación se hizo notar también en volumen, ya que cada una de las oficinas de los legisladores morenistas recibió entre 10 y 12 cajas de libros. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Pues se ha informado que el Santa que envió semejante tanda literaria dejó su huella en cada caja: “Con los atentos saludos de Adán Augusto López Hernández, senador de la República”, con el fin de que, dicen sus duendes, en este caso los senadores y senadoras guinda, lleven esos obsequios a sus distritos o a donde consideren que sea oportuno. Entre tanto alboroto, en la Cámara alta no faltó quien sacara lápiz y papel para calcular de a cómo habría estado aquel despliegue. Tomando en cuenta que cada uno cuesta unos 448 pesos, los cerca de 17 mil ejemplares que recibieron los senadores en sus 67 oficinas debió costar alrededor de 7.6 millones de pesos. ¡Feliz Navidad! Jo, jo, jo, jo.

› Un imperio hídrico en el desierto

Quienes, comentan, sí se supieron el arte —o la artimaña— de llevar agua a su molino son los empresarios de la comunidad LeBarón, quienes, de acuerdo con el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, escalaron al poder para autorizarse más de un centenar de concesiones que superan los 40 millones de metros cúbicos en un estado como Chihuahua, regularmente asolado por la sequía y donde el derecho humano al vital líquido está seriamente comprometido por los acaparadores. Morales explicó que Alex LeBarón, quien fue director local de la Conagua durante el sexenio de Vicente Fox, recurrió a este cargo para otorgarse a él y a su familia unos 150 títulos para concentrar el recurso, un caso que ya se está revisando y que pisó bastantes callos allá en el norte desde que la Presidenta Claudia Sheinbaum impulsó una nueva ley que pusiera fin décadas de abusos. ¿Cuántas figuras públicas más están en una situación similar? Por lo pronto, pendientes.

› El Mayo, víctima de la inseguridad

Lo que son las cosas y las paradojas del destino. Resulta que Ismael, El Mayo, Zambada, quien fue uno de los narcotraficantes más buscados por EU y autor intelectual de décadas de violencia en México, ahora es víctima de la inseguridad que han desatado los grupos del crimen organizado en el país. No es broma, así lo expresó su abogado, Frank Pérez, quien con ese argumento buscó que la justicia estadounidense le aplazara un par de meses su sentencia. Según el defensor del capo, las condiciones de inseguridad en diversas regiones de México le impidieron recabar a tiempo información clave para presentar elementos que suavicen la condena de su cliente, de 78 años. Pero, bueno, las controversias no terminan aquí, porque parece que las razones expuestas por Pérez terminaron por convencer al fiscal asignado al caso, Francisco J. Navarro, quien no tuvo objeción por conceder la prórroga. Nada mal para alguien que enfrenta acusaciones por conspiración y dirección de una organización delictiva dedicada a la importación y distribución de drogas.

› Jueces sin rostro, para después

Con la novedad de que el procesamiento de la iniciativa para reglamentar la figura de jueces sin rostro ha quedado pospuesta para el siguiente periodo de sesiones del Senado, el cual se llevará a cabo en febrero de 2026. Las reformas legales al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se tenía previsto que fueran discutidas ayer en las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, pero eso ya no ocurrió. Javier Corral, quien preside la primera, consideró que hay dos temas sobre los que se requiere mejor procesamiento, entre ellos el de avanzar más en reglas más específicas, tomando en cuenta lo que al respecto han señalado organismos internacionales de derechos humanos. Ayer mismo la Presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema y señaló que “por supuesto, tiene que hacerse con toda pulcritud para que no se use para otros temas”, pues la idea es la de proteger la vida de los jueces en casos específicos de juicios que tienen que ver con delincuencia organizada. Ahí el dato.

› Duarte ante la justicia

Aunque para nadie es sorpresa que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, tenga una larga cola de acusaciones de presunta corrupción detrás de él, nos dicen que no dejó de impresionar la gravedad de los cargos que la Fiscalía General de la República le imputa, principalmente por haber lavado casi 74 millones de pesos, de unos 96 millones y pico que fueron desviados del erario a dos de sus empresas; la FGR también quiere que el exmandatario local, quien fue detenido nuevamente el lunes, sea procesado a partir del dato de que habría intentado esconder el 76 por ciento de los millones desviados a través de un reparto entre allegados, sin dejar huella. Cuentan que aun con todas las acusaciones encima, a Duarte se le ocurrió ganar tiempo, vaya a saber con qué fin, al decir en su audiencia que hablaba lengua tarahumara, lo que provocó un breve receso para gestionar la presencia de un traductor. Ya reanudada la diligencia, el acusado refirió que no necesitaba tal intérprete. Uf.