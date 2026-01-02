› Embajador reconoce histórico avance México-EU

Nos comentan que es más que evidente que la estrategia de la Presidenta de la República en materia de relación bilateral con Estados Unidos, ha funcionado y cierra un año con las bases para sacar adelante pendientes. Y es que, nos hacen ver, funcionarios del Gobierno de Donald Trump han reconocido acciones del Gobierno federal. Una muestra, nos dicen, es el mensaje que el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, compartió en sus redes, donde destaca “avances clave e históricos” en temas de seguridad, comercio, migración… que, escribió el diplomático, fortalecerán el diálogo entre las naciones en este 2026 que inicia. “Si bien aún enfrentamos retos, hemos logrado avances significativos y, trabajando juntos, alcanzaremos aún más en el año que comienza”, escribió en su cuenta de X. Ahí el dato.

› La Presidenta, con los gamers

Tal como lo anunció, la Presidenta Claudia Sheinbaum hizo efectivo su veto al impuesto a los videojuegos que los diputados, con la mayoría de Morena, aprobaron a finales del año pasado, aun con el rechazo de la mandataria. A pesar de que legisladores como Ricardo Monreal dijeron que, para esto, la Jefa del Ejecutivo debía presentar una nueva iniciativa de reforma, ya en las últimas horas de 2025, Sheinbaum publicó el decreto con el que se otorga un estímulo fiscal del 100 por ciento a estos desarrollos de entretenimiento, con el que evita que se aplique el gravamen del 8 por ciento, ya inscrito en la ley. Nos dicen que, ante el golpe de timón de Palacio Nacional, habrá que estar atentos a las reacciones en San Lázaro, donde los del oficialismo no quedaron tan contentos con el jalón de orejas que les dio la mandataria. Pendientes.

› La nueva era del EZLN

Muy comentado ha sido el discurso del subcomandante Moisés, uno de los mandos más conocidos en la actualidad del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quien, en el 32 aniversario de esa organización insurgente, se centró en llamar a las organizaciones no gubernamentales, a los campesinos y a las y los trabajadores de las zonas urbanas, para que se sumen a su causa, “el común”, es decir, “la gestión colectiva de la vida”. Según Moisés, quien ha liderado en los últimos años la organización disidente asentada en Chiapas, aunque “la propiedad común no es sólo una propuesta política, sino la única vía para la supervivencia de la humanidad”, su movimiento estima que la construcción de este sistema tome entre 100 y 120 años.

› Freno de mano a los autos chocolate

Nos dicen que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum sigue perfilando medidas que la distinguen de su antecesor, después de que pusiera punto final al programa que impulsó Andrés Manuel López Obrador para regularizar los llamados autos chocolate, los vehículos usados que ingresaron al país desde EU, sin cumplir con los requisitos de importación. Según el decreto presidencial, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, la cancelación de este programa, vigente desde 2022, responde a que el Gobierno federal considera que ya se cumplió el objetivo de aquella medida, que era permitir que una parte de la población accediera a un patrimonio vehicular mediante la regularización de unidades. Ahora, nos explican, la Presidenta ha dicho que ya es momento de que la única vía para obtener autos del extranjero sea a través de los mecanismos legales que se establecen en el T-MEC.

› Cardenal contra los extorsionadores

Quien, nos informan, llamó la atención de la opinión pública, fue el arzobispo de Guadalajara Francisco Robles Ortega, quien, en una misa de Año Nuevo solicitada por representantes empresariales, lamentó la proliferación del cobro de piso del crimen organizado a negocios, uno de los ilícitos que, si bien ha estado en el foco de atención del Gobierno federal, ha sido de los únicos que no han disminuido entre los delitos de alto impacto que ya comenzaron a caer con la estrategia impulsada por el Gobierno federal y ejecutada, entre otros funcionarios, por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. El prelado dedicó la homilía para llamar a todos los actores de la vida pública y privada de México a construir la paz interna, la paz familiar y paz social, ya que, dijo, sólo la unión podrá poner fin a lo que llamó el desafortunado dominio del crimen organizado. “Las autoridades de todos los niveles tienen ese deber para nosotros: el protegernos. Hay que recordárselos”, exhortó el cardenal.

› El Poli, de manteles largos

Nos hacen ver la importancia que ha tenido el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la historia de México, no sólo por su papel en la tecnificación del país desde los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas, sino por el rol estelar que está jugando en la era actual, al representar un respaldo para los proyectos de innovación por los que ha apostado la primera mujer en dirigir los destinos de la nación, como la creación del primer auto eléctrico nacional, Olinia, el diseño de semiconductores Kutsari o la misión satelital Ixtli, que busca poner en órbita una constelación de satélites para la observación del territorio. Esto, comentan, aunado a los ánimos de renovar la educación científica de las y los mexicanos, coronan los 90 años de la institución encaminada a poner “la técnica al servicio de la Patria”.