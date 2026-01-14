› Culto a Noroña... por Noroña

Muy comentado ha sido lo que muchos han visto como otra expresión del narcisismo en la política mexicana: la develación de un retrato del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, quien ahora queda inmortalizado en los muros de la Cámara alta. Aunque esto del retrato tiene una explicación lógica —se hizo porque fue presidente del Senado— ninguno de sus antecesores montó algo así como para que todo el mundo lo viera. Nos dicen que, con todo y que Noroña no brilló el año pasado por su desempeño legislativo —fue el que menos iniciativas subió—, sí ha brillado, como ahora insiste en demostrar, por su desenfrenada necesidad de exposición mediática: hace no mucho se viralizó por enésima vez en una fotografía en la que aparece dormido en un asiento-cama de clase ejecutiva en su vuelo Roma-Ciudad de México, ahora aparece en ánimo triunfalista, vestido de blanco, con el puño alzado, en una reproducción al óleo que costó 27 mil 840 mil pesos. ¿Qué tal?

› La otra ruta correcta

Nos cuentan que el líder de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, reclamó lo que interpretó como un madruguete a los diputados el hecho de que las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral llevaran sus más de 240 propuestas para dicho proyecto a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, y no a la Cámara de Diputados, de la que es presidente de la Junta de Coordinación Política: “En todo caso será el Congreso de la Unión el que decida” sobre el referido dictamen, dijo Monreal, quien además externó lo extrañado que estaba porque el grupo de consejeros del INE debería saber que el lugar natural para hacer propuestas son las Cámaras. “Ellos tienen capacidad jurídica para saber que el único que puede modificar normas es el Congreso de la Unión”, remarcó el legislador. Tsss.

› No hay consenso en el consenso

Y hablando de la reforma electoral, quien también pintó su raya en el debate previo a la presentación de la iniciativa en esta materia fue la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, pues consideró que dicho proyecto sí deberá construirse con consensos, una idea contraria al pensamiento de Pablo Gómez, quien hizo saber antier que ni de chiste la propuesta nacerá del contentillo de todos, ante las marcadas diferencias que hay sobre múltiples temas. “Se tendrán que estar trabajando los consensos. Esto es lo que se tendrá que venir discutiendo”, dijo Laura Itzel, al recordar que hubo muchos foros a lo largo y ancho del país justamente para lograr ese cometido. Aun con eso, nos dicen que la senadora no quiso verse tan opuesta al jefe de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, por lo que elogió su idea de que el INE sí sea independiente pero no autónomo. Vaya.

› El jaguar se destrampa

Vaya Martes del Jaguar el que le tocó ayer a la gobernadora campechana Layda Sansores. Y es que la morenista está de nuevo en el centro de las controversias al quedar como la mala del cuento tras la detención, por parte de la policía de su estado, del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, por presunta posesión simple de drogas. Y es que varios en esa entidad piensan que hay demasiada coincidencia entre este arresto y el diferendo entre la gobernadora y el rector, a quien la morenista llamó “traidor” por negar que simpatizantes del partido guinda realizaran actos de proselitismo dentro de la universidad. Quienes “piensan mal” comentan que Abud está pagando la factura de exigirle a Layda respeto por la autonomía de la institución. De filón para la mandataria estatal, ayer mismo, la Suprema Corte de Justicia le puso freno a un par de artículos con los que la gobernadora se daba la atribución de autorizar obras públicas, a discreción, sin la participación ni autorización de los municipios. Uf.

› Golpes a 4 grupos criminales

Relevantes, nos comentan, cuatro golpes que instituciones de seguridad locales y federales dieron ayer contra grupos del crimen organizado. Y es que elementos de la fiscalía capitalina, que encabeza Bertha Alcalde, y de la SSC, que comanda Pablo Vázquez, detuvieron en el Estado de México a Sergio “N”, mejor conocido como El Monstruo de la Unión y quien encabezaba una célula denominada Los Orejones. En tanto, en la Ciudad de México se dio la captura de seis integrantes de la organización el Tren de Aragua. Cayeron Lesli “N”, identificada como responsable de cobros por explotación sexual y quien fungía como enlace con un grupo delictivo local. También fue detenido Bryan “N”, operador financiero. Por su parte, la FGR, de Ernestina Godoy, capturó a integrantes del CJNG en Jalisco y Nayarit. Nos cuentan que El embajador de EU en México, Ronald Johnson, reconoció en redes estos golpes. Ahí el dato.

› Los del Sombrero ya tienen marca

Nos explican que la causa política que fundó el alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, ya tiene una bandera más formal, incluso con reconocimiento en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que concedió los registros de marca “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”, tras gestión emprendida por la actual presidenta del municipio michoacano y viuda de Manzo, Grecia Quiroz. Dicen que este trámite ya consolidado refleja una intención de la agrupación que, después del crimen de su fundador apuesta a tomar las riendas no sólo del ayuntamiento uruapense sino conformar un bloque capaz de hacer frente al sistema de partidos. Con estos registros, nos comentan, el Movimiento del Sombrero se activará para animar a la gente a sumarse a ese proyecto ciudadano con claros alientos político-electorales. Pendientes.