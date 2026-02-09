› No es cercano de Harfuch

Con la novedad de que andan un poco más que despistados quienes aseguran que el recién nombrado secretario de Seguridad Pública en Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, es cercano a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal. Desde días antes de que fuera nombrado en el cargo por la gobernadora de esa entidad, Indira Vizcaíno, se empezaron a filtrar versiones sin fundamento sobre esa supuesta cercanía, nos hacen ver, y por supuesto, no han sido del gusto y hasta han desconcertado a quienes conocen la realidad. Como sea, nos dicen, no se le puede regatear el deseo de que tenga un desempeño exitoso, sobre todo porque Colima es una de las entidades con peor tasa de homicidios dolosos. Un tema que la mandataria estatal no ha podido resolver, y antes más bien se le viene complicando. Uf.

¿Y el padrino del alcalde?

Poco a poco el municipio de Tequila, en Jalisco, busca recobrar la normalidad tras la detención del edil morenista Diego Rivera, a quien acusan de secuestro, extorsión y de tener presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ayer, por lo pronto, la regidora Lorena Rodríguez asumió como presidenta municipal, se ha informado. No obstante, la sacudida que la captura del alcalde provocó en las filas de Morena a nivel estatal no ha permitido que la tranquilidad vuelva a ese partido. Más bien se mantienen y hasta podría decirse que se incrementan las preguntas y cuestionamientos sobre hasta cuándo las figuras clave del guinda en la entidad iban a seguir protegiendo a su presidente municipal. Las miradas, nos comentan, están puestas no sólo sobre los integrantes de la dirigencia, sino principalmente sobre el senador Carlos Lomelí, cuyas fotos, muy feliz, al lado del hoy preso, andan por todos lados. Uf.

› Señales de acuerdo en SLP

Y nos piden no perder de vista la buena relación que hay entre los gobiernos federal y el estatal de San Luis Potosí. Y es que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona recibió a la Presidenta Claudia Sheinbaum el pasado fin de semana para inaugurar la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y resulta que tanto en el evento como tras bambalinas entre ambos hubo señales positivas de entendimiento y de acuerdos para fortalecer la unidad en el 2027, redoblar esfuerzos para que los programas y obras de alto impacto en la entidad potosina se concreten, como son las nuevas carreteras y el aeropuerto huasteco, además del tren Querétaro-SLP. Por lo pronto, y dado que ha habido buenos resultados en materia de educación superior, uno de los puntos prioritarios en los que habrá importantes esfuerzos conjuntos tiene que ver con impulsar una segunda universidad en Tamazunchale.

Mensaje a Morena desde Zacatecas

Como se tenía previsto, Saúl Monreal realizó ayer una asamblea con simpatizantes en la que refrendó que sigue en la intención de postularse a la gubernatura de Zacatecas. Un mensaje directo a Morena, partido al que los candados antinepotismo le impiden postularse para relevar a su hermano David en el Ejecutivo estatal. El caso es que el senador pidió, durante el evento, que su mensaje se escuchara recio y fuerte: “Yo voy hasta donde ustedes quieren que vaya, que no haya temores, porque no hay ni debe haber ningún lineamiento ni estatuto que esté por encima de la voluntad del pueblo. Por eso, hoy les respondo con claridad: vamos a agotar el proceso interno del partido”. Nos dicen que eso quiere decir que seguirá alimentando sus estructuras para que su candidatura pueda ser apreciada por Morena, pero también por las distintas fuerzas políticas que lo podrían arropar, dado que al hacerlo, además del gobierno les podría acarrear espacios legislativos y financiamiento. El mensaje es un apretón al guinda, nos insisten.

› Relevo en la CTM

Entre quienes conocen de los temas sindicales, nos comentan que hoy en la Confederación de Trabajadores de México podría haber definiciones importantes en torno al proceso de sucesión en la Secretaría General de la que fuera la principal central obrera en los tiempos del PRI, pero que jugara también de una forma relativamente orgánica en los de la 4T. Y es que se ha mencionado en distintos espacios que Tereso Medina Ramírez, quien es actualmente secretario general adjunto, se pronunciará sobre el proceso de relevo de Carlos Aceves del Olmo, quien hace unos días informó que no buscará la reelección. Otros nombres que han sido mencionados dentro de este proceso son Alfonso Godínez Pichardo, secretario general de la Federación de Trabajadores de la CTM en la Ciudad de México; Fernando Salgado, exdiputado federal del PRI, y Gerardo Cortés García, secretario general adjunto de la CTM. Además de irse perfilando lo que ocurrirá en esa confederación, se sabrá también el rol que jugará en el actual sexenio. Así que pendientes.

› Rebelión de morenistas contra la austeridad

A la que traen de bajada en estos días es a la delegada de Bienestar en Puebla, Natalia Suárez del Real. Y es que resulta que su fiesta con la temática de El Gran Gatsby —lujos y derroches de una élite en los años 20 del siglo pasado—, por la que ha sido criticada, fue apenas la punta del iceberg. Resultó, según han revisado periodistas como Jorge García, que la funcionaria encargada de hacer llegar apoyos del Gobierno a personas desfavorecidas en su entidad, ostenta artículos y un modo de vida lejanos a la mayoría de los mexicanos. Hay quien advierte, una vez más, que a muchos militantes se les dificulta —y por eso se rebelan— cumplir los lineamentos de Morena en materia de austeridad y justa medianía. Algunos de ellos que recién se han hecho y otros que ya eran ricos defienden que cuando no se usan dineros públicos, es válido comprarse bienes costosos e inaccesibles para la mayoría. Sin embargo, hasta ahora han perdido esa batalla.