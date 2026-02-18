› Que siempre no

Y después de que el lunes la dirigente del PVEM, Karen Castrejón, y la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, celebraron avances alrededor de la reforma electoral, ayer el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, le bajó dos rayas al optimismo, al aclarar que el hecho de que la Presidenta Claudia Sheinbaum recibiera el proyecto y que éste sea finalmente presentado al Congreso la próxima semana no significa que estén garantizados los acuerdos entre Morena y sus aliados para sacar adelante la iniciativa. Hasta ahora, dijo Monreal, lo único seguro es que la propuesta contará con el apoyo incondicional guinda, lo que, nos hacen ver, nos coloca como en el principio, es decir, sin la seguridad de que la reforma pase. Comentan que la reducción de los pluris y la modificación de la fórmula para elegirlos siguen siendo temas espinosos. Para rematar, el zacatecano reconoció que si no se logra el consenso en la coalición a estas alturas, a él le será muy difícil alcanzar esa meta cuando la iniciativa llegue a su cancha. Uf.

› Mayer y la honorable Casa de los famosos

Es triste, nos comentan, ver cómo en nuestro país de pronto se desdeña el valor de las actividades públicas y se antepone el de las privadas. También descorazona el ver cómo los afanes democráticos inclusión y de apertura para que en los espacios legislativos haya representación de todos los sectores, son menospreciados por sus beneficiarios. Lo anterior viene a cuento por el anuncio de que Sergio Mayer, diputado con poca productividad legislativa, decidió sumarse a un show de televisión. Para tal fin, ayer requirió licencia para separarse “por tiempo indefinido” de su curul. Y es que con eso ha contribuido a borrar las líneas que separan dos actividades muy distintas. Quizá por eso ahora el llamado en las benditas redes es a que todo mundo vote por él. Sí, para que en ese espacio conocido como la honorable Casa de los famosos lo retenga mucho tiempo y así no vuelva al reality show conocido como Cámara de Diputados. ¡Cómo son!

› El verdugo de los consejeros electorales

Algunos comentan que al diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna ya le gustó robar cámara a costa de confrontar a exconsejeros y consejeros electorales. Lo hizo hace poco al increpar al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, a quien no dejó ni hablar en un momento incómodo que, nos dicen, Gutiérrez se aseguró de que quedara grabado. Ayer hizo casi lo mismo, aunque bajo el amparo de las redes, contra los consejeros salientes Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, a quienes acusó de estar a punto de recibir una jugosa liquidación. Los señalamientos no tardaron en surtir efectos, una de las aludidas, Dania Ravel, le contestó que aquellos datos estaban inflados y que, además, al menos ella no podrá recibir la referida liquidación por su culpa. “El monto al que hace referencia no corresponde con la liquidación que nos corresponde, cuestión que se puede corroborar (…)”, escribió. “Como sea, no podré acceder a la liquidación debido a que sigue en curso el procedimiento por la queja infundada que presentó Gutiérrez Luna en mi contra, por el solo hecho de ejercer mis atribuciones y hacer mi trabajo”. Vaya.

› Universidad anti-nepotismo

Nos dicen que en la 4T ha surgido una idea innovadora, pero a la vez extraña: la creación de una Universidad de Cuadros para Servidores Públicos que, entre otras cuestiones, ayudaría a evitar prácticas nepotistas o “cuatachistas”. Esta propuesta fue puesta en tribuna de la Cámara alta por el senador del PT, Gonzalo Yáñez, quien alegó que “todavía encontramos en los tres órdenes de Gobierno, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, prácticas insanas” que impiden el buen funcionamiento del Estado mexicano. “Seguimos padeciendo las lacras del amiguismo en la colocación de funcionarios públicos, del tráfico de influencias llamado influyentismo, de familiares; es decir, nepotismo, en general del capitalismo de cuates y de cuotas” que, reconoció, heredó el oficialismo del régimen que tanto criticó. Luego entonces, continuó el petista, la creación de esta universidad no será para educar a los que ya están en la política, sino para formar una cantera de jóvenes que sí puedan con aquello de la honestidad a toda prueba con miras al relevo generacional. Así que los árboles torcidos por lo pronto la libran. Qué tal.

› Grecia eleva presión contra morenistas

Lo dijo y lo cumplió, nos comentan. Y es que la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, denunció formalmente ante la Fiscalía General del Estado a los legisladores de Morena, Leonel Godoy y Raúl Morón, quienes —nadie le quita esa idea—, tuvieron que ver en el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, en noviembre pasado. Aun cuando las investigaciones hasta ahora se inclinan más por la responsabilidad del crimen organizado, Quiroz y el Movimiento del Sombrero que encabeza insisten en que la cuestión política puede estar detrás de la autoría intelectual. La presidenta municipal también pidió que, al tratarse de miembros del Poder Legislativo federal, las indagatorias escalen también a una instancia federal. “Que no quede de lado la línea política”, dijo Grecia, que remarcó que su demanda va integrada hasta con videos que sostienen sus acusaciones. “Presenté las pruebas que el propio Manzo dejó en vida. No vengo a acusar por rumores, vengo a pedir que se investigue lo que él mismo dejó grabado”. Pendientes.

› Diputada VIP

Y otra que se suma a la extensa lista de políticos que recurren al charolazo y quedan evidenciados en las redes sociales, de las que es muy difícil escapar, fue la diputada local de Morena Victoria Gutiérrez Pérez, quien acaparó el foco en el tradicional Carnaval de Veracruz. Ahí tienen que la legisladora pensó que por ser quien es podía ingresar sin boleto a la zona de gradas VIP; sin embargo, nos dicen, Gutiérrez Pérez se topó de frente con su ingenuidad, cuando el personal de logística le impidió el paso. Ante la negativa, la diputada amagó a quienes se atrevieron a rechazarla con llevarlos ante el paredón del Congreso veracruzano. “¡Tómale foto a todos!”, ordenó la legisladora a su equipo, dicen, en un intento de amedrentar a la gente que sólo hacía su trabajo. El altercado, desde luego, no demoró en escalar al terreno de Internet, donde los cibernautas tampoco tardaron en encontrar en su trayectoria escándalos virales, pues esta misma mujer saltó a la fama de las redes, el año pasado, por proponer en tribuna el envío de café veracruzano a Marte. ¡Caray!