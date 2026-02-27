› Monreal ya no quiere líos

Comentan en los pasillos de San Lázaro que quien ya está calentando para librar varias batallas como negociador con todos los frentes políticos, con el propósito de que se apruebe la reforma electoral es el líder de los morenistas Ricardo Monreal. De ahí que, al también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, no le agradara para nada que el ministro en retiro y miembro de la Comisión para la Reforma Electoral, Arturo Zaldívar, se pusiera a repartir patadas contra los aliados de la 4T —PT y Verde—, a quienes acusó, tras externar varias resistencias a dicha propuesta, de no querer perder ni control ni dinero. A Monreal no le ayuda ir a negociar con el avispero agitado, por lo que llamó a Zaldívar y a todos los actores políticos del oficialismo a la prudencia. “No puedo avalar ese dicho”, declaró el zacatecano. “Yo respeto a los dos partidos y sus argumentos, han sido nuestros aliados casi en todo”, dijo, e insistió que no cree que a estas alturas la descalificación sea el camino para construir consensos. Uf.

La reaparición del año

Mucho ha llamado la atención en Sonora la repentina reaparición de la exatleta y exfuncionaria Ana Gabriela Guevara, a quien esta semana se le ha visto muy activa en el entorno público, dando entrevistas y participando en encuentros con liderazgos del Partido Verde Ecologista, lo que ha detonado una serie de especulaciones y críticas por la posibilidad de que la también exdirectora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) pretenda reactivar su carrera política precisamente cuando ese estado iniciará el proceso para renovar su Gobierno. Aunque no hay nada oficial, los que dicen que pensar mal ayuda a acertar comentan que es demasiada casualidad que vuelva a posicionarse en la conversación política cuando hay elecciones en puerta. Nos recuerdan que, si finalmente Guevara alza la mano para ser candidata, tendrá que afrontar que con su resurgimiento también se refresquen todos los cuestionamientos en su contra cuando estuvo al frente de la Conade. Ya veremos.

Mundial, más que encarrilado

Nos piden atender los remarcados espaldarazos que ha externado la Federación Internacional de Futbol a nuestro país, en medio de las preocupaciones de seguridad que se externan desde varios sectores, después de lo ciscados que los dejó el reciente operativo que condujo a la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y es que ayer el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abonó a los argumentos de las autoridades, tanto locales como federales, que han tratado de demostrar el retorno de la tranquilidad. “Hoy tuve una excelente conversación con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum”, publicó Infantino en sus redes sociales. “Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y espero con gran entusiasmo que albergue todos los partidos programados allí”, agregó, en una nueva expresión de confianza a México que la mandataria agradeció: “Hemos estado en contacto con él y explicándole que no hay ningún problema y ayer dijo: la sede es México, sus sedes son las que son y no hay ningún cambio”. Ahí nomás.

México, de moda

Y a propósito de remarcar que más allá de los desafíos, México sigue siendo uno de los destinos más hospitalarios del mundo, fue muy citada ayer la ya famosa frase de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, sobre que “México está de moda”. Más que una expresión, nos dicen, es una afirmación sustentada en datos, pues el año pasado, se dio cuenta en la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, llegaron 98.2 millones de personas a nuestras playas, capitales, zonas arqueológicas, montañas y pueblos mágicos, lo que implicó un aumento superior al 13 por ciento respecto a 2024 y, muy importante, una derrama de 34 mil 992 millones de dólares; es decir, 6.2 por ciento más que en el periodo previo. Por eso, con estos indicadores en la mano, la mandataria resaltó que esto sólo es una señal de lo bien que suena nuestro país en el mundo, una nación de “grandeza cultural y natural”, con mención al gran trabajo que se ha hecho para promoverlo, además, con un nuevo enfoque humanista que integra a artesanos, hoteleros, comerciantes y todas las y los trabajadores que integran la cadena de servicios turísticos. Ahí el dato.

Partidos machucados

Cuentan que nadie quiere estar en los zapatos del Verde o del PT, pues, nos dicen, estas fuerzas políticas minoritarias se han convertido en los votos cruciales que determinarán el éxito o el fracaso de la iniciativa de reforma electoral. De esto saben muy bien actores del oficialismo, como Luisa Alcalde. La dirigente nacional de Morena ya leyó la cartilla a sus aliados, les dijo que no se hagan los indecisos ahora que se les necesita para aprobar el proyecto y les recordó que, desde un inicio, ellos se comprometieron a palomear las propuestas del Ejecutivo federal. Desde el frente de la oposición, Kenia López Rabadán también se dirigió a los amigos de la 4T para informarles que el país observa con atención y que tienen en sus manos una responsabilidad histórica. Pero no son sólo estas fuerzas las que están en aprietos. Los de MC, cuyos votos ya han ayudado antes a destrabar iniciativas de color guinda, ya recibieron la primera pedrada, cuando desde el PRI, Alejandro Moreno, los retó a probar que son oposición y no comparsa de Morena. Tsss.

Los reflejos de Taddei

Comentan los que la han visto, que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, ofreció una demostración de su capacidad para evadir los cuestionamientos —nada cómodos— que le plantea la prensa. Primero, el que tuvo que ver con la presunta existencia de conflicto de interés en el nombramiento que ella otorgó a Jesús Octavio García como su director de Administración, el mismo personaje que pocos meses atrás fue proveedor del INE. Sobre este asunto, la consejera dijo que la única instancia que debe determinar si hay o no mano negra es el Órgano Interno de Control. La consejera subrayó con rojo que esta acusación llegó malamente de un anónimo. El segundo embate que, nos dicen, también eludió Taddei fue la pregunta sobre la BMW blindada en la que se le ha visto pasear, valuada, dicen los que saben, en unos dos millones de pesos. ”Éste no es un tema que le corresponda al presupuesto del INE”, dijo. Qué tal.