› Excolaborador de Corral y “narconóminas”

Con la novedad de que el caso de las supuestas nóminas que tenía el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, sigue salpicando a funcionarios. Y es que en días pasados, a partir de revelaciones periodísticas basadas en documentos hallados en las cabañas donde fue abatido El Mencho, se inició una investigación sobre la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal de Chiapas, a cargo de Óscar Aparicio Avendaño. Este último, se ha conocido, fue comisionado de Seguridad en Chihuahua durante el gobierno del hoy senador por Morena Javier Corral. La información publicada sobre las supuestas nóminas hace unos días no menciona el nombre del jefe policiaco, pero sí se ha señalado que hay un registro de un pago de 100 mil pesos a “Estatal Pakales”. El gobernador de la entidad, Eduardo Ramírez, fue quien ordenó la indagatoria. Aparicio tuvo que salir a señalar que está abierto a cualquier revisión. La indagatoria se encontraría en curso así que, por lo pronto, pendientes.

Como ya se advertía, todo indica que la cuestión de la reforma electoral quedará inscrita como la prueba de fuego a la unidad en la 4T, un examen visto por muchos como un peligro innecesario justo antes de las elecciones intermedias en las que se juega la mayoría. Ayer, en vísperas de la presentación formal del documento que contiene dicha iniciativa, los ánimos encendidos ya no se tapaban con nada. Desde el Verde, la dirigente nacional Karen Castrejón mejor salió a distanciar a su partido de las opiniones dispares —a título personal— de sus compañeros y pidió tiempo para que esa fuerza política asuma una posición oficial. Del otro lado de la alianza, el PT advirtió, en voz del diputado Reginaldo Sandoval, que ese grupo no avalará una reforma que implique “un retroceso” y que esa postura no ha variado ni variará. Mientras, en Morena, figuras como Ricardo Monreal, Ignacio Mier y Luisa Alcalde entran y salen de Palacio Nacional, ya preparados, comentan, para convencer a aliados o si no para buscar votos en la mismísima oposición. ¿Será?

› Mientras tanto, también en el Verde…

Y aunque, como ya se ha visto, la coyuntura de la iniciativa de reforma electoral tiene al Partido Verde Ecologista de México en suspenso y con el tiempo encima para asumir una posición política frente a este proyecto, a una de sus integrantes, la diputada federal Cindy Winkler le pareció que sería buena idea presentar una iniciativa de ley para inscribir con letras de oro el nombre de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Aunque nadie duda de los argumentos expuestos por la legisladora morelense —que la Presidenta es una destacada científica cuya trayectoria ha marcado un hito en la vida pública del país— muchos consideran que la diputada Cindy una de dos: o trae la brújula un poco alterada, porque como dicen las abuelas, “el horno no está para bollos”, o su propuesta forma parte de una estrategia de los verdes para tantear terrenos donde puedan transitar mensajes de cordialidad en momentos de tensión. Sea lo que sea, atentos.

› Godoy contra el Sombrero

Y fue el diputado federal de Morena Leonel Godoy, quien se apresuró a salir en defensa suya y la de políticos y funcionarios cercanos a él ante los señalamientos como los de la esposa del edil asesinado de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, quien ya dijo que presentó, según se informó, un bonche de evidencias que implicarían a Godoy y a otros políticos en el homicidio de Carlos Manzo. “Respecto a los señalamientos de la señora Grecia Quiroz, es importante aclarar que no existe una denuncia formal en mi contra presentada ante autoridad competente”, escribió el también exgobernador michoacano, que negó, además, que las imágenes, videos y/o declaraciones que presentó la actual alcaldesa uruapense constituyan una imputación judicial o una determinación de responsabilidad. “Las declaraciones, por sí mismas, no sustituyen una denuncia formal ni acreditan hechos ante un juez”, dijo, marcando distancia de las acusaciones de la voz más representativa en estos momentos, del Movimiento del Sombrero.

› Víctima de guerra sucia

Dicen que las y los legisladores están sentados en sus escaños y en sus curules para representar los intereses de la ciudadanía. Precisamente por eso, nos hacen ver, ha causado cierto revuelo la iniciativa que presentó el senador del Partido Verde Waldo Fernández, basada en él, en sus intereses y en lo que, dice, ha sufrido como político. Su proyecto plantea que por ley se inhabilite a candidatos que incurran en guerra sucia durante campañas electorales. Y es que nadie mejor que él para hablar de esto, ya que el suyo es testimonio de las agresiones que un político puede sufrir mientras transcurren los actos proselitistas, después de que fue acusado “falsamente” de un delito sexual por parte de la secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, Karina Barrón, quien por cierto se encuentra detenida por presunta falsedad de declaraciones y extorsión. Ella, según acusó Waldo, operó para otro candidato que lo quería derribar. “Yo soy padre de familia. Estoy recuperando a mis hijas lo único que puede dar un padre es el buen nombre, por eso el día de hoy presento esta iniciativa”, comentó. Qué tal.

› El paro que viene

Nos piden que vayamos tomando nuestras precauciones porque con el calor que se avecina este mes, con la llegada de la primavera, también viene el prometido paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en varias locaciones del país, pero principalmente en la Ciudad de México. Dicen que serán por lo menos 72 horas de brazos caídos, pero también de algunos bloqueos, marchas y plantones, como el que se espera que se instale en el Zócalo capitalino el próximo 18 de marzo, seguido de una movilización desde el Ángel de la Independencia, un mitin y hasta la visita a varias embajadas, donde recordarán que, aun cuando el Gobierno federal cedió a algunas de sus demandas, entre ellas el aumento salarial, queda pendiente su exigencia de abrogar la ley del ISSSTE de 2007 con lo que pretenden nuevas mejoras a sus jubilaciones, algo que, también se nos recuerda, ha sido una línea roja marcada por la Federación. Atentos.