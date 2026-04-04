› Agarrón Amador-Ortiz

Y nos hacen ver que nunca está de más, en un Viernes Santo, un intercambio —o acaso pudiera considerarse un agarrón en forma—, entre secretarios de Hacienda. Y es que resulta que ayer el titular de esa dependencia, Édgar Amador, no se quedó con las ganas de responder ante una serie de señalamientos al modelo económico de la 4T, planteados por Guillermo Ortiz, quien ocupara la misma cartera en el sexenio de Ernesto Zedillo. Según este último, la estabilidad macroeconómica ocultó la deriva autocrática de México y refirió que hoy se tiene una baja inversión, una caída en la productividad y una incertidumbre en las políticas públicas. Amador respondió que ese análisis de Ortiz omite indicadores clave y citó algunos: 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza, nivel récord de inversión extranjera, respuesta favorable a proyectos mixtos, consolidación fiscal de 1.3 puntos del PIB, calificación con grado de inversión, mejora financiera de Pemex… Quizá por ser día santo el agarrón fue más técnico que rudo. Pero ahí quedó.

› Los mexicanos detenidos en Sudáfrica

Y nos cuentan que fue la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hasta el miércoles pasado encabezó Juan Ramón de la Fuente, la que ayer respondió que está pendiente del caso de los periodistas deportivos mexicanos que fueron detenidos en Sudáfrica. Esa comunicación, a juicio de quienes han seguido de cerca el caso, tuvo mucho que ver con una crítica que lanzó otro periodista, David Faitelson, en la que refirió que es una “verdadera vergüenza que a nuestra SRE le importe poco o nada que dos compatriotas estén siendo juzgados y privados de la libertad de forma injusta y gracias a la ineficacia y corrupción” que impera en el país africano. Se ha sabido que la detención de los comunicadores está relacionada con haber volado un dron en una zona prohibida. Según la Cancillería, desde el 19 de marzo se ha brindado a los connacionales asistencia y protección consular. Y, ha agregado, la embajada sigue atenta al desarrollo del caso y en contacto con familiares. Ahí el dato.

› Reporte sobre el AIFA

Y nos cuentan que aun cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum volverá a sus conferencias mañaneras hasta el próximo lunes, en estos días ha dado cuenta de que está atenta a temas que en días pasados tuvieron eco en la conferencia mañanera. Es el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles del que ayer difundió en las benditas redes cuatro imágenes en las que se aprecian pasajeros en filas para abordar o en salas de espera. Lo anterior, nos comentan, para indicar que los vuelos en esa terminal están al 100 a todos los destinos. “Así está el AIFA el día de hoy”, refirió la mandataria. Nos recuerdan que en la víspera Sheinbaum informó que estaría en la Ciudad de México los días santos, programando eventos para los días venideros. Apenas el pasado 1 de abril, en Palacio Nacional se informó que el Felipe Ángeles acumulaba al 30 de marzo 18.6 millones de pasajeros transportados. “Es un aeropuerto rentable que tiene cada vez más pasajeros; que en carga también va muy bien, y tiene un potencial de crecimiento muy grande”, dijo la Presidenta ese día.

› Récord en Iztapalapa

Dato relevante, nos comentan, el de que la asistencia a la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa rompió ayer récord. Fueron dos millones 848 mil personas las que se dieron cita en el centro de la demarcación y en los otros puntos en los que se montan diversos pasajes bíblicos. El dato es importante porque apenas el año pasado el aforo fue de dos millones 200 mil personas. Considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la popular escenificación —junto con los festejos de los 8 barrios— cumplió ayer con su edición 183 y contó con la participación de más de 5 mil actores y extras. Es sabido que su éxito tiene mucho que ver con la coordinación que establecen los comités organizadores, la autoridad local y la Policía capitalina. Uno de los objetivos principales es el de garantizar orden y seguridad en el multitudinario evento, por lo que sólo en esta semana estuvieron activos llevando a cabo esas tareas más de 9 mil elementos que pertenecen a la Secretaría de Seguridad, la cual es encabezada por Pablo Vázquez.

› Subsidio mayor al diésel

Es sabido que como efecto de la guerra en Medio Oriente, a la que el gobierno del presidente Donald Trump no termina de encontrar la manera de ponerle fin, el precio de los combustibles —como consecuencia de la inestabilidad de los precios del petróleo— ha ido al alza en todo el mundo. En nuestro país, nos comentan, ese incremento se reflejó hace unos días sobre todo en el diésel, ante lo cual se ha informado que el Gobierno tomó una decisión relevante. Resulta que en el periodo que irá del 4 al 10 de abril el estímulo fiscal con el que se acotará el impacto en el precio final de ese combustible será del 81.2 por ciento —equivalente a 5.97 pesos por litro. Su aplicación, como se sabe, será en el impuesto especial sobre producción y servicios. La intención es que el costo de los combustibles, particularmente el que ocupa el transporte de carga, no se eleve de manera desproporcionada y ello se traduzca en un incremento de precios, que a su vez afecte negativamente los índices de inflación. Por lo pronto, pendientes.

› Informe y polarización

Con la novedad de que el Informe de la ONU en materia de desaparición forzada en México y el rechazo del Gobierno a aceptarlo, sigue generando polarización. Y es que, por un lado, no han tardado algunas figuras del morenismo en subirse a la ola de descalificaciones al documento. Es el caso del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ignacio Mier, para quien el informe es injerencista. “La ONU emite informes con una miopía alarmante. Es inaceptable, tendencioso e injerencista su informe sobre desaparecidos en México. Mientras deciden ignorar la viga en el ojo propio, guardan silencio cómplice ante las tragedias en Gaza, Ucrania y Líbano, por citar sólo tres”, refirió el legislador en un mensaje que difundió en las benditas redes. También de Morena, Gerardo Fernández Noroña cuestionó que el estudio equipare las desapariciones en general con desapariciones forzadas —en las que tiene intervención el Estado. Del lado de la oposición, nos hacen ver, el panista Marko Cortés llamó a que México abra un espacio de colaboración y cooperación técnica con el Comité que elaboró el informe. Uf.