› Gotitas y cubetas de chapopote

Hay quien se sigue preguntando si la decisión de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, de minimizar los efectos del derrame en las costas de su entidad ayudó o dio más herramientas a sus críticos para que tuviera más impacto en la opinión pública. Y es que resulta que a los diputados de MC, Sergio Gil y Laura Ballesteros, no les costó mucho recabar una cubeta de hidrocarburo de la playa Barra de Chachalacas durante la Semana Santa y presentarla ayer en San Lázaro con la leyenda “gotitas de chapopote”, que replica las palabras que ocupó la mandataria estatal para restar importancia al asunto. Como era previsible, ante los medios le dejaron un raspón: “Esta tragedia no fue culpa de la gobernadora (Rocío Nahle), ya no es responsable de Dos Bocas, pero por su negligencia y falta de actuar se ha vuelto responsable de la doble desgracia, del daño ecológico y económico que hemos recibido las y los veracruzanos, no les vamos a permitir que tapen el sol con un dedo”, declaró Gil mostrando la aceitosa cubeta. Uf.

› No quieren a Berdegué

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO En vilo dos semanas más

Y nos hacen ver que muy rápido perdió gas la protesta de transportistas y agricultores, la cual al final ya no fue tan ruda como se había anunciado. Y además, las inconformidades que aquéllos han señalado serán revisadas en una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, nos dicen que ha llamado la atención que una condicionante de las organizaciones para echar a andar los diálogos es que no vaya a encabezarlas Julio Berdegué, secretario de Agricultura. La explicación que han dado, para establecer esa condición, de acuerdo con reportes periodísticos, es que ya han tenido montones de reuniones con él, en las que se han establecido acuerdos y minutas que no se han cumplido ni en tiempo ni en forma. En su lugar, piden que esté Carlos Augusto Morales, quien representa a la Presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues sí, no trae Berdegué aceptación entre los integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano. Pendientes.

› El salto del Plan B

Vaya voltereta la que ha dado en cuestión de meses la segunda versión de la reforma electoral conocida como Plan B. Resulta que después de que pasó por un calvario para que fuera finalmente aprobada —particularmente porque ni los aliados del oficialismo, que la impulsó, querían darle el sí—, ahora hasta parece que le sobran apoyos. Estamos hablando de la simpatía que, nos dicen, ya generó el proyecto de ley entre algunos miembros de la oposición. Ayer, en el contexto de la discusión de esta iniciativa en comisiones de San Lázaro, el diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez Ahued, declaró públicamente que incluso a pesar de las reservas que pudieran tener como buenos opositores, los legisladores naranjas no serán un obstáculo para “reducir privilegios y para reducir el gasto en las instituciones públicas”. Vázquez Ahued también reconoció que al retirarse de este plan de reforma el controversial apartado referente a la revocación de mandato, es la primera vez que una iniciativa presidencial constitucional es modificada de fondo por una de las cámaras, lo que a su juicio luce como un gran ejemplo democratizador. Qué tal.

› Canciller simpatía

Y hablando de conquistas insospechadas, nos dicen que llamó bastante la atención la aceptación que tiene quien ha sido propuesto por el Gobierno para convertirse en el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. El joven funcionario, que está a un paso de convertirse en el timón de la política exterior mexicana en tiempos de agitación global, fue bien recibido ayer en el Senado de la República no sólo por legisladores de Morena, Verde o PT, sino por algunos miembros de bancadas opositoras. Por ahí se les vio regalando a Velasco una sonrisa, abrazos y hasta espaldarazos a priistas, panistas y emecistas. “Roberto Velasco es una persona que conocemos de tiempo atrás, reconocemos su trayectoria, no tenemos duda de sus capacidades”, dijo la senadora naranja Alejandra Barrales. Incluso cuando intentó verse crítica, se comenta, la senadora terminó por darle su voto de confianza. “Lo que sí ponemos sobre la mesa es un asunto de agenda, lo que tiene que ver con esta posición que ha adoptado el Gobierno con el tema de las desapariciones… nos parece que estará haciendo sus mejores esfuerzos para atender”, dijo, los llamados de los organismos internacionales.

› Más víctimas por sueros

Y en seguimiento a lo anotado la víspera en este espacio en torno a los llamados “sueros vitaminados”, resulta que desafortunadamente el número de fallecidos ya subió a ocho. Además, el asunto llegó a la conferencia mañanera, en la que el secretario de Salud, David Kershenobich, dio cuenta de que le da seguimiento. El funcionario refirió que de los exámenes de laboratorio que se alcanzaron a hacer en las víctimas se detectó evidencia de lo que podría ser algún tipo de contaminación bacteriana. Lo anterior porque, precisó, dichos estudios reportaron cifras de glóbulos blancos muy altos y coagulación intravascular, fenómenos que se asocian a sepsis. “Se está analizando qué tenían esos sueros, porque no nada más fueron mezclas de vitaminas, sino de algunas otras sustancias, e incluso en algunos casos se anunciaron como células madre, que obviamente no van a servir”, señaló. Por supuesto advirtió sobre el cuidado que se debe tener ante este tipo de tratamientos que, reconoció, se aplican desafortunadamente en muchos sitios. Ahí el dato.

› Heridas sin sanar

Comentan en el ámbito legislativo que aquella operación cicatriz de la que hablaron los de Morena —en referencia al proceso de reconciliación entre los partidos de la 4T a raíz de los desencuentros por la reforma electoral— no termina de cuajar, después de que el diputado del PT, Reginaldo Sandoval, declarara este martes que aun cuando su partido respaldará el Plan B en San Lázaro y que “estamos al 100 por ciento con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum”, las disputas al interior de la coalición nomás no se dirimen: “Hay algunos que nos han atacado injusta e incorrectamente”, dijo sobre algunos miembros del oficialismo a los que, además, tachó de ser “más papistas que el Papa”. Sandoval también advirtió que “el fuego amigo” del que, dice, los petistas son víctimas, responde a una disputa “por los espacios que actualmente tiene el partido”, lo que le hace concluir —remarcó con tinta roja— es que “el partido mayoritario se quiere comer a los más chiquitos”, algo que, no obstante, admitió, forma parte de “la normalidad en la lucha electoral”. Tsss.