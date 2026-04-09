› Rescate y sobrevivencia admirables

El rescate que se consiguió ayer en la mina de Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, de Francisco Zapata Nájera, por parte de integrantes del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano está dando la vuelta al mundo. “Yo no perdí la fe, yo no perdí la fe”, dijo el trabajador de 42 años a los buzos de las Fuerzas Armadas cuando lo encontraron ayer en el espacio en el que llevaba más de 300 horas esperando su destino. Hallarlo con vida en el sitio que sufrió un derrumbe y luego se inundó, representó también un gran impulso para los rescatistas que batallan contra reloj para sacar a todos los mineros atrapados, pues saben que se considera algo excepcional el que una persona sobreviva más de 72 horas cuando el aire y el agua son limitados. La Presidenta Claudia Sheinbaum ayer destacó, como era de esperarse, este gran suceso. “La fe y la resistencia de un minero hicieron posible este asombroso rescate después de 13 días. Estoy segura que todas y todos los mexicanos tenemos el corazón con ustedes”. Enhorabuena.

› Tunden a los naranjas

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Nos dicen que este jueves las y los diputados emecistas amanecen sacudiéndose los cocolazos que les llovieron ayer en San Lázaro, después de que decidieron sumarse a la 4T para echar adelante el Plan B. Anoche, tras un acalorado debate, se soltaron varios miembros de la oposición a tachar a los del movimiento naranja de prestarse a los objetivos del oficialismo. Entre los reclamos destacó la intervención del legislador priista Carlos Mancilla: “¡Ya se les acabó la farsa!”, gritó en tribuna, desde donde lanzó improperios al dirigente de MC, Jorge Álvarez Máynez, al que no bajó de “cobarde”. También le tocó al líder moral de ese partido, Dante Delgado, “impulsor original de este amasiato”, dijo, con los de Morena. “No son ciudadanos, son traidores. No son movimiento, son el nuevo narco-partido satélite del Gobierno”, soltó el encolerizado diputado, secundado por su líder, Alejandro Moreno, quien aprovechó también para cargar contra los naranjas, al señalarlos por negociar con los guindas “en lo oscurito” para, según él, “asestar un golpe al federalismo”.

› Que urgen políticos de altura

Nos hacen ver que las redes sociales evidencian cada vez con más frecuencia que el nivel de la política mexicana está por el subsuelo, a grado tal que pareciera que ya es más norma que excepción toparse con personajes públicos o funcionarios que más que por su trabajo se hacen populares —o virales— por declaraciones cargadas de odio, misoginia o profunda ignorancia. El episodio más reciente sucedió en Tabasco, desde donde cibernautas no dudaron en lanzarse contra los comentarios del diputado local y líder estatal del PT, Martín Palacios Calderón, quien en un encuentro con asociaciones de charros, le pareció buena idea comparar a las mujeres con caballos. “Yo les digo que el caballo es como una mujer más”. ¡Una mujer más! Qué tal los dichos de este tipo. “…que hay que estar atentos a que no les falle el tema de salud, porque si no lo cuidan, el caballo, pues no, no va a durar”, dijo. Lo peor, cuentan, es que varios de los asistentes asintieron con la cabeza, se rieron y aplaudieron la canallada. Uff.

› Sin pausas en la SRE

Y ya vimos que en la diplomacia no hay tiempos muertos. Apenas un par de horas después de ser ratificado en el Senado de la República, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, levantó el teléfono para hablar con algunos de sus homólogos latinoamericanos. A su par de Uruguay le reiteró el respaldo mexicano a la presidencia pro tempore de ese país en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC; con el de Guatemala se renovaron votos de buenos vecinos y socios estratégicos y con el representante brasileño ya acordó, incluso en el ánimo festivo y futbolero, una reunión para preparar la cumbre que sostendrán la Presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en verano próximo. La agenda de los primeros acercamientos del canciller Velasco se aderezó con la felicitación que le dio el embajador estadounidense, Ronald Johnson, con quien, nos dicen, podría estar teniendo un intercambio intenso de mensajes, que ojalá la mayoría sean para bien.

› Deliberaciones en Michoacán

Quien, comentan, ya dijo que sí anda deshojando la margarita política es la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, sobre la posibilidad de participar en el proceso electoral para renovar la gubernatura de su entidad. Dicen que después de señalar que no descarta la opción de subirse a la competencia, compartió que ya está entrada en un proceso de “valoración muy seria”, después de que, contó, “mucha gente” —entre empresarios, políticos y miembros del Movimiento del Sombrero, al que pertenece— se le ha acercado para animarla. Según Grecia, aceptar aquel compromiso es tener muy claro que va a entrar en una cruda batalla con la mezquindad de la política tradicional. “Si acepto este reto es porque las cosas realmente tienen que cambiar para Michoacán”, dijo en una entrevista ayer. “Porque si vamos a volver a lo mismo no tiene caso”, agregó. Si no va a ser así preferiría no participar, remarcó la edil en un mensaje que muchos ya traducen como una decisión tomada. Ahí el dato.

› Agarrón michoacano

Y hablando de agarrones legislativos, nos cuentan que ayer durante la discusión del Plan B tuvo lugar uno entre michoacanos: el morenista Leonel Godoy y el panista Germán Martínez se dieron con todo. Y es que el calor del debate subió cuando Godoy lanzó una puya contra la oposición: “Ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto”. En respuesta desde su curul, el legislador albiazul lanzó: “A nosotros no nos embona nada. No nos embona ni en la cajuela de un coche un medio hermano acusado de delincuencia organizada, narcopolíticos”, en referencia a cuando Julio César Godoy, hermano de Leonel, quien fue metido así a la Cámara de Diputados para resguardarlo de una posible aprehensión en 2010. “De eso quiere hablar Michoacán, denle paz a Michoacán, hablen de la delincuencia organizada, de eso es lo que queremos hablar”, completó Germán a gritos y entre aplausos de sus compañeros de bancada. El guinda señaló que podrían hablar de cualquier familiar mío, pero de mí no hay nada que haga sentirme avergonzado, no encontrarán nada, nunca”. Así de caldeados estaban los ánimos.