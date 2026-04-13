› Amenaza de muerte en Veracruz

Varias cejas se levantaron ayer al ver la forma en que Santos Álvarez, director de Gobernación del municipio de Medellín de Bravo, amenaza de muerte al emecista Guillermo Herrada Jiménez, cuando éste lo graba durante una protesta por la presunta intromisión de autoridades en la elección de agentes municipales. En un video grabado por este último, se aprecia el momento en el que el político del partido naranja le reclama: “¡Ya basta de esta serie de inconsistencias que están haciendo en elecciones a las agencias municipales, ayer el propio alcalde con todo su aparato municipal acudió a Los Robles a hacer proselitismo!”, le señala. El reclamo es muy vehemente, nos comentan, pero no ha dejado de encender alarmas la respuesta que le dio el funcionario municipal morenista, quien aparece, por cierto, vistiendo una camisa guinda: “Te voy a matar”. Nos cuentan que Herrada tras estos hechos ha responsabilizado a Álvarez de Dios de cualquier cosa que le ocurra a él o a su familia. Hasta anoche ninguna autoridad estatal se había pronunciado sobre el asunto. Uf.

› Magnicharters, de mal en peor

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En el peor momento —la conclusión del periodo vacacional—, la aerolínea Magnicharters reportó “problemas logísticos” que la llevan a suspender actividades durante dos semanas. Y es que sin previo aviso dejó varada a una cantidad hasta ahora no conocida de viajeros. Terribles, nos comentan, los videos en los que se comunica a los pasajeros que están a punto de abordar, ya con maletas y boleto en mano, que su retorno simplemente no se llevará a cabo. “Hemos sido informados que la aerolínea Magnicharters está cancelando su vuelo 162 de esta mañana y no se han presentado a trabajar las personas encargadas de atender el mismo”, les indicaron en el Aeropuerto de Cancún. La respuesta de los afectados, por supuesto, es de azoro y de molestia. Y de muy poco ha servido el anuncio de que “enfrentamos esta situación con la debida diligencia para solucionarla”. Por cierto que no pocos aprovecharon para recordar al piloto que se hizo famoso por oponerse a realizar un vuelo por los adeudos ¡de esa misma empresa! Así que Magnicharters va de mal en peor.

› Aceleres en Morena

Con la novedad de que la clase política morenista está, rumbo a la definición de candidaturas, acelerando motores. Y es que fue ahora Santiago Nieto quien anunció ante militantes guindas su intención de solicitar licencia a su cargo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para contender por la coordinación del comité de defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro. Y por aquello de que al que madruga se le alinean los astros, el también extitular de la UIF anticipó que tiene trazada ya una hoja de ruta que arranca con una etapa de preencuestas ciudadanas, con miras a su registro formal como aspirante el próximo 22 de junio, fecha en la que Morena abrirá el proceso de inscripción para las candidaturas, perdón, las coordinaciones territoriales. Por lo pronto, por aquello de los tiempos adelantados, nos comentan, habrá que empezar a hablar de “anteprecandidatos” que tendrán tiempo suficiente para hacer cam…, perdón para aplicarse a que los conozcan.

› Plan B, a etapa final

Así que la etapa crucial de la reforma legislativa conocida como Plan B está cada vez más cerca. Y es que se tiene previsto que no pase del miércoles próximo su declaratoria de constitucionalidad en el Senado de la República, de acuerdo con lo comunicado la víspera por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo. Hasta ahora han sido al menos 20 congresos estatales los que han avalado la reforma —Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Baja California, Colima, Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, la Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Nayarit, Tamaulipas y Yucatán— y el dato no es menor, porque resulta que es precisamente en estos órganos —algunas revisiones señalan que son señaladamente 16— en los que se deberá meter tijera presupuestal, con lo cual las fracciones parlamentarias que los conforman están obligadas a ver cómo le hacen para apretarse el cinturón. Y no sólo eso sino materializarlos en sus legislaciones locales. Otros que tendrán que hacer cuentas para bajarle a los gastos superfluos serán los ayuntamientos. Pendientes.

› Oootra de “generadores de contenido”

Autoridades de El Cuyo, en Yucatán, acaban de anunciar que ahora quien busque conocer los sitios a los que llegan cada año miles de flamencos tendrán que sujetarse a lo establecido en un nuevo reglamento. Ahora, los visitantes tendrán que hacerse acompañar de forma obligatoria por guías que, se ha informado, les deberán dar indicaciones para evitar que alteren a los animales. ¿Y a qué se debe que en este pequeño puerto se tome una decisión semejante a la tomada antes por el municipio de Celestún? Bueno, pues a que una joven generadora de contenido que se hace llamar Elisa la Yuca fue señalada recientemente por irrumpir en Sisal, en la zona donde anidan estas aves y alterarlas con música a alto volumen. Y todo con tal de grabar un video para tratar de obtener likes en plataformas de redes sociales. “Se despertaron y vean cuántos son y siguen saliendo más, como una plaga de flamencos, vean, se están yendo todos”, se le ve decir en el mismo. Vaya problema el que provocan algunos influencers con tal de monetizar.

› Sigue política contra “narcolanchas”

Y aunque el Gobierno del presidente Donald Trump esté más que ocupado en una multiplicidad de frentes que tiene abiertos, nos piden no perder de vista que la política de destrucción de “narcolanchas” no se ha dejado de aplicar. Apenas ayer se conoció que el Comando Sur destruyó dos más en el Pacífico en ataques que dejaron cinco personas muertas. Así se observa en un video de 34 segundos difundido ayer en el que se señala que las embarcaciones pertenecían a organizaciones catalogadas como terroristas. “La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucradas en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas fueron abatidos, y un narcoterrorista sobrevivió al primer ataque. Tres narcoterroristas varones fueron abatidos durante el segundo”. Tras los enfrentamientos, se notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para el sobreviviente. Desde que comenzó a implementarse esta política, han sido destruidas unas 50 lanchas en acciones en las que han perdido la vida 168 personas, nos comentan.