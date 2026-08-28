• Acuerdos sobre caso Ayotzinapa

Y es el Gobierno federal el que mantiene en un nivel relevante de atención el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos en el municipio de Iguala. A sólo unos días de que el caso cumpla 12 años, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo ayer un encuentro con los familiares de los normalistas, en donde la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, dio cuenta de los avances más recientes de las investigaciones. Se ha informado que son cuatro las líneas prioritarias que sigue la autoridad, entre las que figuran: nuevas detenciones, análisis de comunicaciones telefónicas y revisión de hechos y actores relevantes. Asistentes a la reunión refieren que en ésta quedó de manifiesto la intención del Gobierno de acelerar el desahogo de líneas de investigación, tareas de búsqueda, análisis de información y, un tema de importancia mayor: las gestiones para que sea extraditado Ulises Bernabé quien se desempeñaba como juez de barandilla en Iguala en 2014. Ahí el dato.

• La realidad se va a imponer

Entre quienes conocen la entraña de la grilla albiazul en la capital está más que claro que en los procesos de definición sobre postulaciones en alcaldías ya hay definidos ciertos caminos. Por ejemplo, en demarcaciones como Cuauhtémoc o Benito Juárez el camino de buscar la reelección es el que se ve más que claro. Mientras que en las otras dos: Miguel Hidalgo y Coyoacán, la apuesta será por quienes garanticen resultados. Y es ahí donde, nos comentan, está levantando cejas el accionar de algunos que quieren jugarle al adelantado, con pintas de bardas, entregas de regalos y hasta con la realización de llamadas para empezar a ejecutar una cuestionable práctica de “compra de conciencias”. Nos dicen que quienes están empezando a jugar sucio parecen no tener claro que los actuales alcaldes llevarán mano en los procesos, por lo cual quienes estén interesados en postularse deberán establecer un compromiso de continuidad con los proyectos de Mauricio Tabe y Giovani Gutiérrez, cuadros que, es sabido, cuentan con aceptación ciudadana y peso político relevante. Pendientes.

• Encuentro en Texas

Con la novedad de que esta semana en San Antonio, Texas, tuvo lugar la NADBank Summit, un espacio de encuentro en el que tiene un rol relevante la agenda bilateral México-Estados Unidos, pero en particular la de entidades fronterizas de ambas naciones que tienen una alta interdependencia. Es sabido que se trata de una región que comparte problema, y que éstos tienen soluciones más rápidas cuando se acometen desde varios frentes. Por cierto que en ese espacio se encontraron el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar y el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri. “La cooperación binacional demuestra que, con coordinación y respeto a nuestra soberanía, podemos generar resultados para ambas naciones, como lo ha señalado e indicado nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, refirió el morenista en un mensaje que difundió en redes sociales, en el que también destacó la relevancia del desarrollo sostenible, la infraestructura fronteriza y el crecimiento económico compartido.

• Le opacan su momento

Dicen que aunque el presidente nacional emecista, Jorge Álvarez Máynez, no lo quiera admitir, sí terminó derramando bilis en la Universidad de Guanajuato, campus León, donde la secretaria de Vinculación Empresarial de MC en ese estado, Brenda de la Mora, interrumpió la presentación del libro de su líder, México nuevo, para reclamarle por abrir las puertas del partido a miembros del PRI o del PAN mientras ignora a los jóvenes —que ya no lo son tanto— que ayudaron a forjar el proyecto naranja. “¿Futuro para los jóvenes? ¿Si mandaste a la banca a quienes llevan 10 años construyendo MC-Guanajuato para darle espacio a la vieja política?”, se leyó un cartel que De la Mora llevaba en sus manos. Aunque en un principio, Máynez sonreía, según se puede ver en las imágenes que circularon en redes, cuentan los que lo vieron que el político no pudo disimular por mucho tiempo el enojo que traía. Nos señalan que ésta no ha sido la semana de Jorge, ya que apenas un día antes de este repudio, en Sonora renunció la dirigente de MC en la entidad, Natalia Rivera, en protesta por la conversión naranja de Alejandro López Caballero, exalcalde panista de Hermosillo. Tsss.

• Inzunza sin escudo

Entre que lloren en la casa del senador Enrique Inzunza a que lloren en la casa de Morena, dicen que ha sido preferible la primera opción. Nos comentan que con esta idea comulgó el también senador Emmanuel Reyes Carmona, quien señaló que ahora que Inzunza dejó de ser parte de la bancada guinda, el partido queda menos presionado y libre de la carga de tener que defenderlo por los señalamientos que pesan en su contra por sus presuntos nexos con el narco en Sinaloa. “Me parece que indudablemente sí despresuriza. Porque ya no es el senador de Morena, ya es el senador independiente”, declaró Reyes Carmona en una entrevista, que, nos comparten, no podía con la cara de alivio, porque ahora ni él ni sus compañeros de la 4T en la Cámara alta tienen “el compromiso moral” de acompañarlo. Las declaraciones de Emmanuel, nos dicen, sólo dieron cuenta del pulso morenista previo a la ruptura con Inzunza, a quien ya todos sus correligionarios —Reyes entre ellos— veían como el apestado, pues consideró que de ahora en adelante si algún opositor se lanza contra el sinaloense, ya será cosa suya. ¡Qué tal!

• Coahuila, sin PAN

Y en vísperas de las elecciones a gubernaturas del 27, nos dicen que el escenario es muy adverso para el PAN en Coahuila, donde el partido tuvo que tomar la difícil decisión de disolver el Comité Ejecutivo Estatal tras la virtual pérdida de registro en la pasada elección de gobernador, en la que no llegaron al 3 por ciento mínimo. Nos explican que aunque jurídicamente el blanquiazul no ha perdido el registro del todo, lo que sí perdió fueron las prerrogativas públicas, por lo que mantener a su comité en esa entidad es una tarea imposible. Por lo pronto, la Comisión Permanente de Acción Nacional designó a la diputada federal de Durango, Verónica Pérez, como titular de una delegación del panismo —o lo que queda de él— en Coahuila. Lo curioso frente a ese escenario, nos hacen ver, es que estos hechos coincidieron con el robo que le aplicó el PRI, que sumó a sus filas al diputado federal Theodoros Kalionchiz, que era parte de la bancada azul, lo que muchos no evitaron ver como un mal presagio para los panistas.