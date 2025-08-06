‘Lord Elevador’ golpea a mujer en edificio residencial; vecinos no intervienen

Cámaras de seguridad captaron a un hombre agrediendo físicamente a una mujer en un edificio de Lomas de Chamizal, en Cuajimalpa.

Un nuevo caso de violencia de género ha generado indignación en la Ciudad de México, luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que se observa a un hombre agrediendo físicamente a una mujer, presuntamente su pareja, dentro de un complejo residencial en Lomas de Chamizal, en la alcaldía Cuajimalpa.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad del edificio, muestran cómo el sujeto jala del cabello a la mujer mientras cruzan el acceso al estacionamiento. Más adelante, dentro de un elevador, la agresión escala: el hombre le golpea el rostro y la patea, mientras ella intenta protegerse replegándose en una esquina del ascensor.

Cámaras de seguridad captaron a un hombre agrediendo físicamente a una mujer en un edificio de Lomas de Chamizal, en Cuajimalpa. ı Foto: Captura de pantalla

Agresión a mujer en Cuajimalpa ocurre ante testigos sin que nadie intervenga

Lo más alarmante es que el incidente ocurre frente a personal de seguridad y vecinos, quienes, según el video, no intervienen para detener la agresión. Vecinos del complejo señalaron que se enteraron del suceso a través de mensajes en un chat vecinal, y algunos afirman que no es la primera vez que esta mujer sufre agresiones por parte del mismo hombre.

Aunque el video se viralizó recientemente, el hecho habría ocurrido hace algunas semanas. Hasta el momento, ninguna autoridad capitalina se ha pronunciado sobre el caso, a pesar de la presencia policial en el lugar y de la gravedad de las imágenes.

Cabe recordar que en la Ciudad de México, la violencia familiar o doméstica se persigue de oficio, lo que significa que no se requiere una denuncia formal para que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX inicie una investigación.

Organizaciones y activistas han comenzado a exigir que se actúe de inmediato para proteger a la víctima y sancionar al agresor, así como para investigar por qué el personal del complejo no intervino.

