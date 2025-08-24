Google Pixel 10: ¿Cuál es el precio y dónde comprar?

Google lanzó oficialmente un nuevo dispositivo, el Pixel 10, y hay una buena noticia para los amantes de la tecnología, pues México será el primer país de América Latina en recibirlo.
Google Pixel 10 representa una gran evolución para la gama base de Google. Este nuevo dispositivo tiene el mismo diseño refinado, pero con hardware renovado, mejoras fotográficas de alto nivel. También tiene carga magnética, seguridad reforzada, conectividad avanzada e innovación de inteligencia artificial integrada directamente en el Pixel 10.
Todos los modelos del Pixel 10 ofrecen 5G, eSIM, resistencia al agua y polvo IP68, altavoces estéreo con audio espacial, Bluetooth avanzados, Wi-Fi de nueva generación y soporte para mensajes satelitales. Además, introducen el sistema de accesorios magnéticos “Pixelsnap”, estilo MagSafe.
Conoce las principales características de los Google Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL
- Procesador y rendimiento: Equipados con el nuevo Google Tensor G5 (fabricado en 3 nm por TSMC), estos nuevos dispositivos ofrecen un rendimiento superior, hasta 34 % más rápido en CPU y 60 % más potencia en tareas de inteligencia artificial. Vienen con Android 16 y prometen 7 años de actualizaciones de sistema y seguridad.
- Pantalla: El modelo base cuenta con una pantalla OLED Actua de 6.3″, Full HD+, una tasa de refresco 60–120 Hz, y brillo máximo de 3 000 nits. Los modelos Pro usan paneles LTPO OLED Super Actua de 6.3″ (Pro) y 6.8″ (Pro XL), además con resolución mayor, mismas tasas de refresco, y brillo de hasta 3 300 nits.
- Cámaras: El Google Pixel 10 base incorpora un sistema triple con sensor principal de 48 MP, un gran angular de 13 MP y un telefoto de 10.8 MP (zoom óptico 5×, Super Res Zoom hasta 20×). Las variantes Pro suben la apuesta con sensores de 50 MP (wide), 48 MP (ultrawide/macro) y 48 MP (telefoto), alcanzando zoom óptico 5× y Super Res Zoom hasta 100×.
- Batería y carga: El Pixel 10 tiene batería de 4 970 mAh con carga rápida de 30 W y carga inalámbrica Qi2 de 15 W (Pixelsnap magnético). El Pro XL incrementa hasta 5 200 mAh con carga rápida de 45 W e inalámbrica Qi2 de 25 W.
¿Cuáles son los colores disponibles de la serie Google Pixel 10?
Google Pixel 10 está disponible en cuatro colores: Obsidiana, Glaciar, Verde lima e Índigo. Mientras que para la serie Pro estará disponible en Obsidiana, Piedra lunar, Porcelana y Jade.
Google Pixel 10: Precio en México y dónde comprar
La preventa inició el 20 de agosto y la venta oficial en tiendas departamentales comenzará el jueves 28 de agosto.
Te compartimos los precios oficiales anunciados para las distintas versiones del Google Pixel 10:
- Pixel 10 (128 GB): $19,999 MXN
- Pixel 10 (256 GB): $22,499 MXN
- Pixel 10 Pro (desde 128 GB): $25,999 MXN (hasta 1 TB)
- Pixel 10 Pro XL (desde 256 GB): $30,999 MXN, llegando hasta $39,499 MXN para la versión de 1 TB