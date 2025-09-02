¿Quién es ‘Lady Cerda’? Esto sabemos de la joven que insultó a una policía cuando fue detenida

Esto sabemos de la joven que insultó a una policía y fue apodada Lady Cerda.

Meses después de la polémica por Lady Racista, la mujer de origen argentino que llamó “naco” y “pin… negro” a un policía que intentó multarla, un caso similar se ha hecho viral en redes sociales, cuando una joven arremetió contra una policía a quien llamó “cerda” y “puerca”, por lo que fue apodada Lady Cerda.

En medios digitales circuló un video en donde una joven, detenida una noche en la Ciudad de México aparentemente por conducir en estado de ebriedad, arremete contra la policía que le señaló la falta, a quien no solo le hace comentarios despectivos por su nivel socioeconómico, sino que la insulta llamándola “cerda” y hasta “perr…”.

Joven llama "cerda", "perr..." y "puerca" a la policía que la detuvo. ı Foto: Captura de video

Por estos hechos, según medios locales, la policía agredida presentó una denuncia contra la joven ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que se espera que las autoridades procedan legalmente como lo hicieron con Lady Racista. Pero ¿quién es esta joven y qué sanciones podría enfrentar?

Esto sabemos de Jimena, apodada Lady Cerda por insultar a policía

Circuló en redes sociales una serie de videos en donde una joven confronta a una policía que la detuvo, aparentemente por manejar en estado de ebriedad en las calles de la Ciudad de México.

El video causó indignación, toda vez que la joven hace comentarios de carácter clasista (“me graba con su teléfono para el que apenas y le alcanza”, “me rompió un billete de 500 pesos, cuando es lo que gana en la semana esta cerda”, entre otros), además de que la llamó “puerca”, “cerda” y hasta “perr…”.

Esta grabación se viralizó rápidamente, por lo cual los internautas emprendieron una búsqueda por la identidad de la responsable de estas agresiones, a quien se le adjudicaron múltiples apodos como Nueva Lady Racista, Lady Esbelta (con ironía por sus comentarios de “cerda” y “puerca”) y Lady Cerda.

Así, según usuarios de internet, Lady Cerda, en realidad, se llama Jessica Fernanda Moreno Sánchez y es abogada, que trabaja en un despacho, del cual se desconocen más detalles.

De acuerdo con los internautas, Jessica Moreno fue detenida después de haber asistido al concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros.

Policía agredida habría denunciado a Lady Cerda. ı Foto: Fiscalía CDMX

Se desconocen más datos de la identidad de la joven. Sin embargo, medios locales reportaron que ya hay una denuncia en su contra, por lo que, pronto, la Fiscalía capitalina podría dar a conocer más detalles.

Recordar que, según el Código Penal Federal de México, quien cometa un delito contra un servidor público o agente de la autoridad en ejercicio de sus funciones se le puede aplicar de uno a seis años de prisión.

