Niños Héroes: los nombres reales de los cadetes que defendieron Chapultepec

El 13 de septiembre de 1847, en plena Guerra de Intervención de Estados Unidos, se libró una de las batallas más recordadas de la historia mexicana: la defensa del Castillo de Chapultepec. En este episodio surgió la figura de los Niños Héroes, seis cadetes que, según la tradición, dieron su vida para proteger la soberanía nacional.

Aunque en la memoria colectiva se les conoce simplemente como Niños Héroes, lo cierto es que cada uno tuvo nombre y apellido, así como una historia personal que los acompañó antes de su sacrificio.

¿Cuáles eran los nombres reales de los Niños Héroes?

Los seis cadetes reconocidos oficialmente son:

Juan de la Barrera (19 años), teniente de zapadores

Juan Escutia (20 años), quien se envolvió en la bandera

Francisco Márquez (13 años), el más joven de los cadetes caídos

Vicente Suárez (14 años), valiente defensor en la entrada del castillo

Agustín Melgar (18 años), quien combatió con gran resistencia antes de ser abatido

Fernando Montes de Oca (18 años), recordado por su lealtad y valentía

El legado histórico

Los Niños Héroes se convirtieron en un símbolo de patriotismo y resistencia frente a la invasión extranjera. Si bien algunos historiadores han debatido aspectos de la narrativa oficial, sus nombres y memoria han quedado grabados en monumentos, escuelas y plazas de todo México.

Cada 13 de septiembre se les rinde homenaje, no solo como personajes de la historia militar, sino como jóvenes cuyo sacrificio refleja la defensa de la nación en uno de los momentos más difíciles de su existencia.

